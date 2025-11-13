Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας για το θαύμα που συνέβη το καλοκαίρι.

Σε μια προσωπική εξομολόγηση προέβη η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της, το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου. Η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως λίγες ημέρες πριν μάθει για την εγκυμοσύνη της, είχε κάνει τάμα στην Παναγία Δεομένη.

«Θέλω να πω μια προσωπική μου εμπειρία. Το καλοκαίρι εγώ πήγαινα και προσευχόμουν πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και για την μητέρα μου, αλλά και επειδή ήθελα πολύ ένα μωράκι. Όταν πήγα να κάνω τις εξετάσεις για να δω αν είμαι έγκυος, στο διάστημα που περίμενα, πήγα να ανάψω ένα κεράκι. Εκείνες τις ημέρες ετοίμαζαν τον στολισμό για τον Δεκαπενταύγουστο.

Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή, μου είπαν να μη το βάλω εκεί, εγώ όμως, ήθελα να το βάλω εκεί. Εγώ επέμενα και με πιάνει μια κυρία εκεί μου είπε ότι όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε βάλ’το όπου θες. Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος.

Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό και όλα ήταν καλύτερα με τη μητέρα μου. Όταν ξαναπήγα λοιπόν, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν εκείνη και μου είπε ότι ήταν η Παναγία Δεομένη. Από τότε άρχισα να διαβάζω για διάφορες εικόνες της Παναγίας», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

