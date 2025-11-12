«Είχα πει ότι θα κάνω τις θεραπείες τις ορμονικές που πρέπει και ότι θα μπω στην εξωσωματική από τον Σεπτέμβριο», εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια.

Την Αλίνα Κοτσοβούλου υποδέχτηκε το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου στην εκπομπή της, «Super Κατερίνα» η Κατερίνα Καινούργιου.

Πάνω στην κουβέντα η παρουσιάστρια αναφέρθηκε σε μια παλαιότερη συνάντησή της με την ηθοποιό, θυμίζοντας στην Αλίνα Κοτσοβούλου ότι τότε της είχε πει πως είχε μείνει έγκυος στα 41 με φυσιολογικό τρόπο.

Κατόπιν, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκανε για να μείνει έγκυος.

«Στο είχα πει και πριν δύο χρόνια και είχα πει ότι αγχώνομαι γιατί πλησιάζω τα 40. Εγώ έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα. Είχα πει ότι θα κάνω τις θεραπείες τις ορμονικές που πρέπει και ότι θα μπω στην εξωσωματική από τον Σεπτέμβριο. Είχα πει όμως ότι το καλοκαίρι θα σταματήσω λίγο για να ξεκουραστώ, και έμεινα φυσιολογικά» αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Εγώ σου είχα πει να μην ανησυχείς. Εγώ φυσιολογικά έμεινα έγκυος. Θέλει ηρεμία. Η δουλειά που κάνουμε βέβαια πολλές φορές δεν το επιτρέπει» σχολίασε η Αλίνα Κοτσοβούλου.