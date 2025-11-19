Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της και δεν λείπει από το πλευρό της ο αγαπημένος της σύντροφος, Παναγιώτης Κουτσουμπής.

Είναι επίσημο! Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής, είναι ζευγάρι, έχοντας υπογράψει πλέον και το σύμφωνο συμβίωσης, λίγους μόλις μήνες πριν φέρουν στον κόσμο το πρώτο τους παιδάκι.

Η αγαπημένη παρουσιάστρια, λίγες ημέρες νωρίτερα, έκανε και επίσημα γνωστή την είδηση της εγκυμοσύνης της, ενώ σύμφωνα με τα όσα έχει αναφέρει διανύει τον 5ο μήνα της κύησης. Η ίδια είχε αναρτήσει μία τρυφερή φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής την επόμενη ημέρα, με ροζ μπαλόνια, αποκάλυψε και το φύλο του μωρού, κοριτσάκι!

{https://exchange.glomex.com/video/v-decl0f6h8plt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα προβλήθηκαν σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» και τις πληροφορίες του TLIFE, το ζευγάρι, την περασμένη εβδομάδα, βρέθηκε στο Κολωνάκι, όπου και υπέγραψαν το σύμφωνο συμβίωσης, επισφραγίζοντας την κοινή τους πορεία στη ζωή.

Η είδηση έφτασε στο πλατό της εκπομπής το πρωί της Τετάρτης σύμφωνα με τις πληροφορίες του TLIFE, ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης των συντελεστών, σημειώθηκε πως η δεν υπάρχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον γάμο τους.