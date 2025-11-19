Ποια είναι η άποψη της Βίκυς Καγιά για τη στάση της Ζενενβιέβ Μαζαρί και τα τηλεοπτικά δρώμενα;

Η Βίκυ Καγιά, αν και απέχει τα τελευταία δύο χρόνια από τα τηλεοπτικά δρώμενα, εξακολουθεί να είναι ένα από τα πρόσωπα που ενδιαφέρει, ενώ μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», απάντησε στις ερωτήσεις σχετικά με τη στάση που κρατάει δημόσια η Ζενεβιέβ Μαζαρί προς εκείνη, ενώ ρωτήθηκε για το GNTM, το Shopping Star και τη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Έλενας Χριστοπούλου και της Ηλιάνας Παπαγεωργίου.

Υπενθυμίζεται πως η Βίκυ Καγιά, στο παρελθόν, υπήρξε καίριο μέλος από την κριτική και την παρουσίαση του GNTM και του Shopping Star, γεγονός που τα τελευταία χρόνια έχει παύσει.

Μάλιστα, παλαιότερα, διατηρούσε στενές σχέσεις με την Ζενεβιέβ Μάζαρι, κάτι που πλέον έχει αλλάξει, ενώ συνεργαζόταν τηλεοπτικά με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Έλενα Χριστοπούλου. Ωστόσο οι δύο τελευταίες συναντιούνται πλέον στις δικαστικέ αίθουσες.

Όσα ανέφερε η Βίκυ Καγιά

Στο απόσπασμα λοιπόν που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», το μοντέλο και επιχειρηματίας, αναφέρθηκε στη ζωή της έξω από την τηλεόραση και την καθημερινότητα που διατηρεί πλέον, ενώ ρωτήθηκε για τις πρώην συνεργάτιδές της, απαντώντας ωστόσο φειδωλά.

«Η τηλεόραση είναι πολύ ωραία τώρα που τη βλέπω απ’ έξω. Όταν ξεκουράζομαι, βλέπω λίγο από όλα, χαλαρώνω και απολαμβάνω χωρίς στρες και πίεσης», δήλωσε αρχικά η Βίκυ Καγιά για να εξηγήσει: «Έχουν κλείσει οι κύκλοι με τους οποίους είχα ασχοληθεί. Τώρα, αν υπάρξει κάτι στο μέλλον, δεν το ξέρω».

Για την νέα, ανανεωμένη σεζόν του GNTM, δήλωσε πως δεν το έχει παρακολουθήσει, ενώ σχετικά με το Shopping Star και την απουσία από το φετινό πρόγραμμα του σταθμού ανέφερε πως είναι κάτι που δεν την απασχολεί: «Δεν έχω δει καθόλου GNTM. Γιατί ρωτάτε εμένα για το Shopping Star; Πρέπει να ρωτήσετε το κανάλι, μπορεί να ήθελαν να το «ξεκουράσουν», συμβαίνει».

Σχετικά με τη δικαστική διαμάχη μεταξύ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου και της Έλενας Χριστοπούλου, επέλεξε να μην πάρει δημόσια θέση: «Δεν με αφορά και δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί, οπότε δεν θα είναι και βοηθητικό αυτό που θα σας πω».

Τέλος, ρωτήθηκε για τη Ζενεβιέβ Μάζαρι και τη στάση που κρατάει εκείνη ως προς το πρόσωπό της, με την art director, να έχει δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν, πως εδώ και πέντε χρόνια οι δύο γυναίκες δεν έχουν σχέσεις: «Δεν με πειράζει που η Ζενεβιέβ αποφεύγει να απαντήσει για εμένα. Ο καθένας επιλέγει πώς άγεται και φέρεται, όλα καλά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-decjhkf0lrw1?integrationId=40599y14juihe6ly}