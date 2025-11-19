Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, μίλησε για το διαζύγιο των γονιών της που της «άλλαξε» τη ζωή.

Για την προσωπική της ζωή, την οικογένειά της και τα εφηβικά της χρόνια μίλησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί, τονίζοντας μεταξύ άλλων, πως από τη στιγμή που ο πατέρας της έφυγε από το πατρικό της σπίτι, η σχέση με την μητέρα της, απέκτησε μία διαφορετική τροπή.

Η ίδια, δήλωσε ανοιχτά την πεποίθησή της υπέρ των διαζυγίων όταν ένα ζευγάρι δεν μπορεί να «λειτουργήσει», ενώ δεν παρέλειψε να εξηγήσει και τον λόγο για τον οποίο στο αυτοκίνητό της υπάρχουν δύο «Ν».

Ειδικότερα, η γνωστή creative director, παρουσιάστρια του First Dates και κριτής του GNTM, το βράδυ της Τρίτης, 18 Νοεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτγολου, «The 2Night Show», παραχωρώντας μία αποκαλυπτική συνέντευξη.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί στο «The 2Night Show»

Θυμούμενη τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια, ανέφερε πως έφευγε από το παράθυρο, σημειώνοντας έτσι τις δυσκολίες που αντιμετώπισε λόγω της σχέσεις των γονιών της: «Πιο μικρή έφευγα από το παράθυρο. Όταν έφυγε ο πατέρας μου από το σπίτι με τη μάνα μου ήμασταν φίλες, δηλαδή τα ήξερε όλα, μετά της τα έλεγα, γιατί έχω φάει και χαστούκι επειδή ανέβηκα σε μηχανή. Ήταν κανόνας ότι δεν θα ανέβω σε μηχανή», είπε αρχικά και εξήγησε:

«Ήταν καλύτερα όταν χώρισαν οι γονείς μου. Είμαι υπέρ, ότι όταν οι σχέσεις των ανθρώπων δεν είναι καλά, καλό είναι να χωρίζουν. Για εμένα είναι κανόνας, γιατί καμία ανθρώπινη σχέση δεν είναι de facto. Καλό είναι να μεγαλώνεις μέσα από τη σχέση σου και υποτίθεται στα ζευγάρια και στον γάμο μεγαλώνεις παράλληλα. Κάποιοι δεν μεγαλώνουν παράλληλα, οπότε καλό είναι να απομακρύνονται γιατί είναι πιο υγιές το περιβάλλον για τα παιδιά, από το με το ζόρι να κάτσεις σε έναν γάμο».

Με αφορμή τη συζήτηση για την σχέση των γονιών της, η Ζενεβιέβ, αναφέρθηκε στον επί 20 χρόνια σύζυγό της, Βασίλη Καρύδη. Η ίδια, έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως επιλέγει να εκδηλώνει την αγάπη της προς το πρόσωπό του, με κάθε ευκαιρία: «Με τον Βασίλη είμαστε 10 χρόνια παντρεμένοι και 20 χρόνια μαζί. Δεν με ενδιέφερε τόσο πολύ το στεφάνι. Ο γάμος μου ήταν σαν να κλεφτήκαμε σε ένα νησί με 15 άτομα και ήμασταν οι δύο μας και οι γονείς του. Ήταν τόσο ρομαντικό, γιατί ενώ δεν είμαι τόσο πολύ με το στεφάνι, πιστεύω ότι την ώρα του μυστηρίου, καλό είναι στην εκκλησία να είναι άνθρωποι, που σέβονται αυτή τη διαδικασία, γιατί σου δίνει μια ευχή κάποιος - πιστεύεις, δεν πιστεύεις», ανέφερε και συνέχισε:

«Ο άντρας μου είναι καταπληκτικός. Είμαστε 20 χρόνια μαζί και μας έχει κάτσει και 20 χρόνια το πηγαίνουμε παράλληλα. Δεν έχει πατήσει ο ένας πάνω στον άλλον και δεν έχουμε απομακρυνθεί. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μας έχει συμβεί. Οπότε, επειδή πιστεύω ότι τα καλά πρέπει να τα λέμε, τα λέω».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ωστόσο, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ανέφερε πως μπορεί κανείς να βρει τη Ζενεβιέβ στους δρόμους, καθώς πλέον οδηγεί. Η ίδια αποκάλυψε πως στην Αμερική οδηγούσε, ωστόσο στην Ελλάδα φοβόταν με αποτέλεσμα να οδηγήσει και πάλι ύστερα από 11 χρόνια, σημειώνοντας δε, πως χρειάστηκε να δώσει τα σήματα τρεις φορές μέχρι να «περάσει».

