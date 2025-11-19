Η αλήθεια για την εμφάνιση αλλά και την προσωπική της ζωή.

Στην εκπομπή Happy Day μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου, ανοίγοντας την καρδιά της για μια σειρά θεμάτων που βρέθηκαν πρόσφατα στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην on air διαφωνία με τον Απόστολο Γκλέτσο, μίλησε ανοιχτά για τη στάση της απέναντι στην απιστία, ενώ δεν δίστασε να σχολιάσει και τη μεγάλη αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση.

Η διαφωνία με τον Απόστολο Γκλέτσο

Η Σίσσυ Χρηστίδου ξεκαθάρισε τι συνέβη στο παρασκήνιο της συζήτησής της με τον Απόστολο Γκλέτσο, τονίζοντας ότι εκείνος είχε επικοινωνήσει με την εκπομπή για να τοποθετηθεί κυρίως σχετικά με τους αστυνομικούς.

«Ο Απόστολος μίλησε με την εκπομπή τρεις φορές. Ήθελε να βγει να τοποθετηθεί κυρίως για τους αστυνομικούς… Ζήτησα να διευκρινιστεί αν θέλει να μιλήσει για τη Σοφία Μουτίδου και είπε ότι κάντε μου μια ερώτηση να σας δώσω μια απάντηση. Αυτή ήταν η συμφωνία», εξήγησε η παρουσιάστρια, συμπληρώνοντας πως τελικά αποσαφηνίστηκε τι ακριβώς είχε συμπεριληφθεί στο βίντεο που προβλήθηκε.

«Δεν συγχωρώ την απιστία»

Η παρουσιάστρια μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για το ζήτημα της απιστίας, τονίζοντας πως για την ίδια αποτελεί ξεκάθαρη εξαπάτηση.

«Όταν δεν είσαι τίμιος και απατάς είναι εξαπάτηση… Δεν θα συγχωρούσα την απιστία. Δεν έχω συγχωρήσει ποτέ την απιστία», ανέφερε με σαφήνεια, δείχνοντας την αδιαπραγμάτευτη στάση της.

Η αλλαγή στην εμφάνισή της και τα σχόλια

Η Σίσσυ Χρηστίδου δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημαντική αλλαγή στο σώμα της, επισημαίνοντας πως δεν είχε λόγο να κρύψει τίποτα.

«Μου έκανε εντύπωση, γιατί δεν κρύφτηκα καθόλου… Δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές, με τα παιδιά μου διακοπές έκανα», είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε επίσης ότι ακολουθεί μέθοδο που λειτουργεί για την ίδια και γίνεται υπό ιατρική επίβλεψη, γι’ αυτό και νιώθει απολύτως ασφαλής. Όπως είπε, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει δημόσια επειδή κυκλοφορούσαν πολλές ανακρίβειες, ακόμη και προϊόντα που πωλούνταν στο όνομά της.

«Έχω δώσει πολλές φορές αυτή τη μάχη με τα κιλά και τη δίνω ακόμα», παραδέχτηκε.

Η προσωπική της ζωή και η προστασία των παιδιών της

Τέλος, σε ό,τι αφορά την προσωπική της ζωή, η Σίσσυ Χρηστίδου ήταν σαφής:

«Προστατεύω τα προσωπικά μου κομμάτια γιατί έχω δυο ανήλικα παιδιά. Δεν θα φτάσει έξω τίποτα από ό,τι δεν θέλω να φτάσει».

Με ωριμότητα, διαύγεια και ειλικρίνεια, η παρουσιάστρια έδειξε για ακόμη μια φορά πως επιλέγει να μιλά όταν χρειάζεται, χωρίς όμως να θυσιάζει την προστασία της οικογένειάς της.

