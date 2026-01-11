Ερώτημα αν θα παραμείνει αναπληρώτρια η Νίνα Κασιμάτη. Εντός της εβδομάδας η απόφαση.

Τον Γιώργο Ψυχογιό, βουλευτή Κορινθίας του ΣΥΡΙΖΑ, προορίζει ο Σωκράτης Φάμελλος για τη θέση του Αλέξη Τσίπρα στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Για τη θέση «έπαιξαν» και τα ονόματα της Ρένας Δούρου με την οποία ο πρόεδρος του κόμματος θα έχει ακόμα μια επαφή μαζί της, αλλά και ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Διονύσης Καλαματιανός.

Ερώτημα είναι επίσης αν θα παραμείνει αναπληρώτρια εκπρόσωπος η Νίνα Κασιμάτη ή θα υπάρξει αντικατάστασή της.

Οι αποφάσεις όπως πληροφορούμαστε θα ληφθούν εντός της εβδομάδας...

Β.Σκ.