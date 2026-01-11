Το πρώτο δημόσιο σχόλιο της συζύγου του θύματος για την εν ψυχρώ δολοφονία.

Η σύζυγος της Renee Good, της γυναίκας που πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στο αυτοκίνητό της από έναν ομοσπονδιακό πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη, λέει ότι- την ημέρα των πυροβολισμών- το ζευγάρι είχε σταματήσει στο σημείο για να στηρίξει τους γείτονές τους, περιγράφοντας το θύμα και μητέρα τριών παιδιών ως άτομο που άφησε μια κληρονομιά καλοσύνης.

«Είχαμε σφυρίχτρες. Είχαν όπλα», ανέφερε η Becca Good σε γραπτή δήλωση την Παρασκευή που δόθηκε στο Δημόσιο Ραδιόφωνο της Μινεσότα.

Η δήλωση ήταν το πρώτο της δημόσιο σχόλιο για τον θάνατο της Renee Good, 37 ετών, η οποία σκοτώθηκε την Τετάρτη αφού τρεις αστυνομικοί της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων περικύκλωσαν το SUV Honda Pilot της σε έναν χιονισμένο δρόμο λίγα τετράγωνα από το σπίτι του ζευγαριού. Βίντεο που τραβήχτηκε από περαστικούς δείχνει έναν αστυνομικό να πλησιάζει το SUV που είχε σταματήσει στη μέση του δρόμου, απαιτώντας από τον οδηγό να ανοίξει την πόρτα, πιάνοντας παράλληλα τη λαβή.

{https://www.youtube.com/watch?v=H0yoI1nL0nk}

Το όχημα αρχίζει να «κλωτσάει» και ένας άλλος πράκτορας της ICE που στέκεται μπροστά του, τραβάει το όπλο του και αμέσως πυροβολεί τουλάχιστον δύο φορές από κοντινή απόσταση, κάνοντας πίσω καθώς το όχημα κινείται προς το μέρος του.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν χαρακτηρίσει τη Renee Good ως εγχώρια τρομοκράτισσα που προσπάθησε να πατήσει έναν αστυνομικό με το όχημά της. Πολιτειακοί και τοπικοί αξιωματούχοι στη Μινεάπολη, καθώς και διαδηλωτές, έχουν απορρίψει αυτόν τον χαρακτηρισμό.

Το ξέσπασμα της συζύγου του θύματος

Η Becca Good δεν έχει απαντήσει σε κλήσεις και μηνύματα από το Associated Press. Η δήλωσή της δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με την ημέρα των πυροβολισμών και αντ' αυτού επικεντρώθηκε στη μνήμη της συζύγου της.

Το ζευγάρι είχε μετακομίσει πρόσφατα στη Μινεάπολη και μεγάλωνε τον 6χρονο γιο της Renee Good από προηγούμενο γάμο.

Η Μπέκα είπε ότι η Ρενέ ήταν Χριστιανή που «ήξερε ότι όλες οι θρησκείες διδάσκουν την ίδια ουσιαστική αλήθεια: είμαστε εδώ για να αγαπάμε ο ένας τον άλλον, να φροντίζουμε ο ένας τον άλλον και να διατηρούμε ο ένας τον άλλον ασφαλή και ολοκληρωμένο».

Ευχαρίστησε τους ανθρώπους σε όλη την Αμερική και τον κόσμο που είχαν επικοινωνήσει για να υποστηρίξουν την οικογένειά τους.

«Η Renee έλαμπε. Κυριολεκτικά έλαμπε», έγραψε η Becca Good. «Εννοώ, δεν φορούσε γκλίτερ, αλλά ορκίζομαι ότι έβγαινε λάμψη από τους πόρους της. Συνεχώς. Μπορεί να νομίζετε ότι μιλούσε απλώς η αγάπη μου, αλλά η οικογένειά της έλεγε το ίδιο πράγμα. Η Renee ήταν φτιαγμένη από ήλιο».

Χωρίς να πλησιάζει το προφίλ των «εγκληματιών που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα στοχεύσει η καταστολή της μετανάστευσης, η Good ήταν Αμερικανίδα πολίτης που γεννήθηκε στο Κολοράντο και προφανώς δεν κατηγορήθηκε ποτέ για τίποτα πέρα ​​από ένα μόνο πρόστιμο τροχαίας.

Στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιέγραφε τον εαυτό της ως «ποιήτρια και συγγραφέα και σύζυγο και μητέρα». Είπε ότι αυτή τη στιγμή «ζούσε τη Μινεάπολη», εμφανίζοντας ένα emoji υπερηφάνειας στον λογαριασμό της στο Instagram. Μια φωτογραφία προφίλ που δημοσιεύτηκε στο Pinterest τη δείχνει να χαμογελάει και να κρατάει ένα μικρό παιδί στο, κάνοντας και αναρτήσεις για τατουάζ, χτενίσματα και διακόσμηση σπιτιού.

Ο πρώην σύζυγός της, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί από ανησυχία για την ασφάλεια των δύο πλέον εφήβων παιδιών που απέκτησε με το θύμα όσο ήταν παντρεμένοι, δήλωσε στο AP την Τετάρτη ότι δεν θυμάται ποτέ να συμμετέχει σε διαμαρτυρία οποιουδήποτε είδους.

Η Becca είπε ότι το ζευγάρι, που προηγουμένως ζούσε στο Κάνσας Σίτι του Μιζούρι, είχε εγκατασταθεί στη Μινεάπολη μετά από ένα «μεγάλο ταξίδι με αυτοκίνητο». Είπε ότι οι άνθρωποι που συνάντησαν στις Δίδυμες Πόλεις είχαν δώσει μια ισχυρή αίσθηση ότι «φρόντιζαν ο ένας για τον άλλον».

«Μεγαλώναμε τον γιο μας πιστεύοντας ότι ανεξάρτητα από την καταγωγή ή την εμφάνισή μας, όλοι μας αξίζουμε συμπόνια και καλοσύνη. Τώρα μένει να μεγαλώσω τον γιο μας και να συνεχίσω να τον διδάσκω, όπως πίστευε η Renee, ότι υπάρχουν άνθρωποι που χτίζουν έναν καλύτερο κόσμο γι' αυτόν. Ότι οι άνθρωποι που το έκαναν αυτό, είχαν φόβο και θυμό στις καρδιές τους και πρέπει να τους δείξουμε έναν καλύτερο τρόπο».

Πηγή ΑΡ