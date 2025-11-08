Ξέσπασε ο Απόστολος Γκλέτσος. Η αντίδραση της παρουσιάστριας.

Ο Απόστολος Γκλέτσος εμφανίστηκε μέσω Skype στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» το πρωί του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου για να ξεκαθαρίσει σχετικά με τη δήλωση του για τους αστυνομικούς.

Ωστόσο η εκπομπή πρόβαλε αρχικά ολόκληρο το απόσπασμα από το Real View και την αιφνίδια αποχώρησή του από το πλατό αλλά και τα όσα είπε η Σοφία Μουτίδου για εκείνον, κάτι που ενόχλησε έντονα τον ηθοποιό, καθώς δεν ήταν αυτή η συμφωνία τους πριν τη live σύνδεση.

Ο Απόστολος Γκλέτσος, φανερά ενοχλημένος, ανέφερε αρχικά: «Σίσσυ μου… η συμφωνία σήμερα ήταν να βγω και να μιλήσω για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς… Μου κάνετε αυτή την παγίδα… Θα πω αυτό που θέλω να πω. Έχω μιλήσει με την Βένια Καραγιάννη και έχουμε κανονίσει κάτι. Θα βγω να μιλήσω για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς. Αυτό τώρα τι είναι; Δεν έχω ενημερωθεί για αυτό το βίντεο καθόλου. Η συμφωνία ήταν ότι θα βγω και θα παίξετε ό,τι αφορούσε τους αστυνομικούς, θα μιλήσω για αυτό και μετά θα γινόταν μια ερώτηση που θα αφορούσε αυτή την εκπομπή. Τώρα ξεκινάμε, είμαι σε δυσμενή θέση γιατί είμαι κρεμασμένος σε ένα τηλέφωνο, δεν σας βλέπω και μου στήνετε αυτή την παγίδα».

«Αυτό εκθέτει την εκπομπή. Λες κάτι στον αέρα και εμείς δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα» τόνισε η Σίσσυ Χρηστίδου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de36u74ofskh?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Λέω την αλήθεια, δεν έχω πει ποτέ στη ζωή μου ψέματα. Όλοι ξέρουν την πορεία μου. Θα δούμε μαζί το βίντεο που έλεγα για τους αστυνομικούς και που είπα τη λέξη «μπάτσος». Να πω αυτό που θέλω και να τα βρούμε την επόμενη βδομάδα που θα έρθω στην εκπομπή; Αυτό ήταν φάουλ από μέρους σας. Να βγει η Βένια στο τηλέφωνο να μιλήσω μαζί της. Καμία παρεξήγηση δεν λύθηκε, μου στήσατε παγίδα, κανονική παγίδα! Όχι σε μένα αυτά πια! Είσαστε παιδάκια! Είστε παιδιά μου, εγγόνια μου, όχι σε μένα αυτά πια. Τελεία! Σε άλλους αυτά!» ξέσπασε ο Απόστολος Γκλέτσος.