Με ευγένεια ο Απόστολος Γκλέτσος αρνήθηκε να τοποθετηθεί για το περιστατικό στην εκπομπή «Real View».

Ο γνωστός ηθοποιός, Απόστολος Γκλέτσος, με ευγένεια αρνήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση σχετικά με το περιστατικό μου έλαβε χώρο στον αέρα της εκπομπής «Real View», που παρουσιάζουν στο ΟΡΕΝ η Σοφία Μουτίδου, η Δάφνη Καραβοκύρη, η Ελίνα Παπίλα και η Έλενα Χριστοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός, βρέθηκε καλεσμένος στην δεύτερη εκπομπή της σεζόν, ενώ κατά τη διάρκεια της συζήτησης, δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ του ιδίου και της συναδέλφου του, Σοφίας Μουτίδου.

Το θέμα της συζήτησης ήταν η έκφραση: «Το θέατρο είναι ένα μεγάλο κρεβάτι», ωστόσο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, η προσέγγιση της Σοφίας Μουτίδου, οδήγησε στο να αυξηθούν οι τόνοι, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να αποχωρήσει από το πλατό on air, αφήνοντας έκπληκτες τις τέσσερις γυναίκες.

Η άρνηση του Απόστολου Γκλέτσου να απαντήσει για το «Real View»

Ειδικότερα, η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», εντόπισε τον ηθοποιό στο αεροδρόμιο, λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο για να συμμετάσχει στα γυρίσματα της σειράς «Γη της Ελιάς».

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ο ηθοποιός, φαίνεται να απαντά στα ερωτήματα σχετικά με τα γυρίσματα, ωστόσο δεν θέλησε να επαναφέρει στην επιφάνεια την ένταση που δημιουργήθηκε στο πλατό του «Real View» νωρίτερα το Νοέμβριο.

«Τα γυρίσματα για τη «Γη της ελιάς» συνεχίζονται καλά, δόξα τω Θεώ. Όλα είναι εντάξει. Πέμπτη χρονιά, μια χαρά», ανέφερε χαμογελώντας.

Σε δεύτερο χρόνο, όταν η δημοσιογράφος της εκπομπής, προσπάθησε να αποσπάσει πληροφορίες σχετικά με το περιστατικό ο ηθοποιός, ευγενικά, αρνήθηκε να τοποθετηθεί: «Έρχεσαι τώρα, πρωί πρωί, να με ρωτήσεις γι’ αυτό; Αν είναι δυνατόν, Τίποτα, καλή σου μέρα», ανέφερε με χαμόγελο και απομακρύνθηκε.

