Στις πρόβες για τα Madwalk 2025 βρίσκεται η Τάμτα.

Η Τάμτα, βρίσκεται στις πρόβες και την τελική ευθεία για τα Madwalk 2025, καθώς έχουν μείνει μόλις λίγες ημέρες προετοιμασίας μέχρι τη μεγάλη βραδιά.

Η τραγουδίστρια, με αφορμή τις πρόβες της, έκανε ορισμένες δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και στη δημοσιογράφο Δήμητρα Τσαούση. Κατά τη διάρκεια της σύντομης συζήτησης, η ίδια, αποκάλυψε πως της γίνονται προτάσεις από την τηλεόραση που αφορούν την παρουσίαση, κάτι το οποίο δεν θα ήθελε να δοκιμάσει αυτή τη στιγμή, ενώ πέρα από αυτό, αναφέρθηκε και στο μαγαζί που θα εμφανίζεται φέτος, το οποίο δεν επιτρέπει τις φωτογραφίες.

Όσα δήλωσε η Τάμτα στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno»

Ειδικότερα, η Τάμτα, στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, σημειώνει χαρακτηριστικά: «Θα κάνω σε λίγες μέρες μια εμφάνιση σε ένα κλαμπ που εμφανίζομαι εδώ και δυο χρόνια. Στο κλαμπ αυτό απαγορεύονται οι φωτογραφίες και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που στο εξωτερικό γίνεται πάρα πολύ. Εδώ έχει ξεκινήσει το συγκεκριμένο μαγαζί να το κάνει και νομίζω πως ξεκινάνε να το κάνουν και κάποια άλλα κλαμπ».

Με αφορμή αυτή τη δήλωση, η Τάμτα ανέφερε, πως βρίσκει ενδιαφέρουσα αυτή την οπτική και εξήγησε τους λόγους: «Για ποιο λόγο, τώρα, γίνεται αυτό; Αρχικά ως καλλιτέχνης θα πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ γιατί αντί να βλέπω τα κινητά βλέπω τα πρόσωπα, τα οποία με παρακολουθούν. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας τρόπος να ξαναγυρίσουμε λίγο στα παλιά, στα καλά, να απολαύσουμε και να ζήσουμε τη στιγμή προσωπικά και όχι μέσω του κινητού. Οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ και εμένα και τον κόσμο».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, απάντησε στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου σχετικά με το αν επρόκειτο να εμφανιστεί σε κάποιο τηλεοπτικό πρόγραμμα, λέγοντας: «Δεν έχω απορρίψει κάτι για την τηλεόραση, άμα αφορά την μουσική. Τις περισσότερες φορές, για κάποιο λόγο, με θέλουν για παρουσιάστρια, κάτι το οποίο τρέμω και δεν νιώθω πάρα πολύ άνετα να το κάνω αυτή τη στιγμή. Ίσως να φταίει ο λόγος που δεν με ευχαριστεί ακόμα στα ελληνικά για να είμαι παρουσιάστρια, όχι για να μιλάω για τους φίλους μου», εξήγησε η Τάμπτα.

