Ο Δημήτρης Σκουλός σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη.

Για την επαγγελματική του πορεία, την οικογένειά του και την αποχή από την τηλεόραση μίλησε ο γνωστός φωτογράφος και πρώην κριτής του GNTM, Δημήτρης Σκουλός, στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day».

Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, ο Δημήτρης Σκουλός, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις της δημοσιογράφου, σχολιάζοντας τον φετινό διαγωνισμό μόδας, ενώ μεταξύ άλλων μίλησε και για τις πρώην συνεργάτιδές του, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και την Έλενα Χριστοπούλου.

Ταυτόχρονα, απάντησε στα σχόλια του είχε κάνει στο παρελθόν προς το πρόσωπό του, η ηθοποιός Σοφία Μουτίδου, ενώ ρωτήθηκε για την εμφάνιση της Ιωάννας Μπέλλα, στην οποία είχε ασκήσει αυστηρή κριτική όταν είχε δηλώσει συμμετοχή στο GNTM. Πάνω σε αυτό βέβαια, ο ίδιος ανέφερε πως δεν γνωρίζει την πορεία της.

«Η Ιωάννα Μπέλλα έγινε μοντέλο; Πραγματικά δεν έχω ιδέα. Δεν την έχω συναντήσει από το GNTM και έπειτα. Έχεις το δικαίωμα να γίνεις όπως θέλεις και αγαπάς. Αλλά είναι και δικό μου δικαίωμα στη δουλειά μου, να θέσω τα όριά μου και να πω τι μου αρέσει και τι δεν μου αρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσα δήλωσε ο Δημήτρης Σκουλός

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο γνωστός φωτογράφος απάντησε στο ερώτημα σχετικά με το λόγο για τον οποίο απουσιάζει από τα τηλεοπτικά δρώμενα, λέγοντας:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Γίνανε κάποιες κουβέντες, δεν ευδοκίμησαν. Εν τω μεταξύ εγώ όλο αυτό το διάστημα δεν είχα τον χρόνο για να ασχοληθώ με ένα πρότζεκτ που θα μου τραβούσε όλο τον χρόνο γιατί θα έμενα πίσω από την κύρια δουλειά μου. Δεν έχω καμιά έννοια να μη με ξεχάσει ο κόσμος. Δεν είναι η δουλειά μου αυτή», ανέφερε και πρόσθεσε αμέσως μετά:

{https://exchange.glomex.com/video/v-degqg52w63qh?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Τα τοξικά περιβάλλοντα υπάρχουν παντού. Και υπάρχουν άνθρωποι που για να μη ρίξουν το γάλα, τα δέχονται. Εγώ βάζω τα όριά μου. Δε μου κόστισε. Το προτιμώ αυτό παρά να γλύφω όπου φτύνω, και να φτύνω όπου γλύφω. Αυτά τα αφήνω για άλλους. Υπάρχουν κάποιοι που όταν είναι σε ένα πρότζεκτ γλύφουν και όταν φεύγουν από αυτό φτύνουν και να το κατηγορούν μέχρι να τους ξαναπάρουν σε αυτό το πρότζεκτ».

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η συνέντευξη, ο Δημήτρης Σκουλός, μίλησε για τις τρεις γυναίκες με τις οποίες έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, ενώ αποκάλυψε πως του είχε γίνει πρόταση να συμμετάσχει στον τελικό του GNTM, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό, λόγω χρόνου, εκείνη την περίοδο: «Έχω δει αποσπάσματα το φετινό τελικό… Με τη Ζενεβιέβ μίλησα πριν λίγο καιρό. Μου ζήτησαν να είμαι στον τελικό του GNTM αλλά δεν ευδοκίμησε λόγω χρόνου. Με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου μιλάω. Η Έλενα Χριστοπούλου είναι φίλη μου πολλά χρόνια».

{https://exchange.glomex.com/video/v-degqhpf1wmz5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Τέλος, ο Δημήτρης Σκουλός ρωτήθηκε για τη Σοφία Μουτίδου και την κριτική που του είχε ασκήσει μέσω ενός σύντομου βίντεο. Με τη σειρά του ο φωτογράφος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η Σοφία Μουτίδου γνωρίζει τη δουλειά μου; Όπως εγώ δεν ξέρω το ηθοποιϊλίκι. Τι να σχολιάσω για αυτά που είπε η Σοφία Μουτίδου για εμένα; Ο καθένας έχει τη γνώμη του».