Το παρασκήνιο της αποχώρησης από το GNTM, όπως το έζησαν τα μοντέλα.

Ο Σάββας και η Γιασμίν, ήταν τα δύο μοντέλα που την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, έκλεισαν πίσω τους την πόρτα του GNTM 2025, καθώς σύμφωνα με τα όσα προβλήθηκαν στο επεισόδιο, είχαν την πιο αδύναμη προσπάθεια, παρά το γεγονός ότι ένιωσαν άνεση την ώρα της φωτογράφισης.

Το concept της Παρασκευής, ήθελε τους διαγωνιζόμενους να χωριστούς σε ζευγάρια και να υποδυθούν το ανδρόγυνο μετά από την τελετή του γάμου, ενώ η δοκιμασία, έλαβε χώρα μέσα στην πισίνα της βίλας.

Τα ζευγάρια, τα δημιούργησε η Ζενεβιέβ, ωστόσο όταν ο Σάββας ρωτήθηκε σχετικά με το ποια κοπέλα θα ήθελε να σταθεί στο πλευρό του, εκείνος διάλεξε τη Γιασμίν, μία δυάδα, που είχε οραματιστεί και η κριτής.

Παρά το γεγονός πως τα δύο μοντέλα, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η τελική εικόνα δεν ήταν αντιπροσωπευτική.

Σήμερα λοιπόν, το πρωί της Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, οι δύο διαγωνιζόμενοι, βρέθηκαν στο πλατό της εκπομπής, «Breakfast».

GNTM 6: Όσα αποκάλυψαν ο Σάββας και η Γιασμίν

Ειδικότερα, οι δύο διαγωνιζόμενοι, περπάτησαν με αυτοπεποίθηση μέσα στο πλατό, ενώ παρακολούθησαν και το δικό τους σετ, στιγμιότυπα τα οποία σχολίασαν στην πορεία.

Ο Σάββας λοιπόν, δήλωσε αρχικά: «Λίγο στενάχωρο να βλέπω τον εαυτό μου να αποχωρεί, αλλά εντάξει…», με τη Γιασμίν να συμπληρώνει «Η αλήθεια είναι είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ για την αποχώρησή μας. Τώρα έχω έρθει με θετική ενέργεια. Το άφησα πίσω συνεχίζουμε…».

Σε δεύτερο χρόνο, μίλησαν για τα όσα έλαβαν χώρα την ώρα του σετ: «Με τη Γιασμίν ένιωθα πολύ άνετα, κάναμε και κάποιες πόζες στο δωμάτιο, δεν το είχαμε εκφράσει αυτό…», δήλωσε ο Σάββας, με την Γιασμίν να δηλώνει: «Το είχαμε συζητήσει πριν μπούμε στο σετ…».

«Εμείς δεν νιώθαμε άβολα, σε κάποια, άλλα σετ, είδαμε ότι κόλλησαν λίγο τα παιδιά, εμείς όμως δεν το νιώσαμε αυτό, γι’ αυτό πίστευα ότι τα είχαμε πάει καλύτερα».

Αμέσως μετά την προβολή του αποσπάσματος, οι διαγωνιζόμενοι εξέφρασαν την προσωπική τους άποψη: «Δεν θυσιάστηκα, καθόλου. Όπως είπα, ένιωθα πάρα πολύ άνετα και προσπαθήσαμε να τα πάμε καλά. Αυτό που είπα ότι ήταν ένα από τα καλύτερά μου σετ…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-degsqwnoydpd?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Εγώ ένιωσα τέλεια, θεωρώ ότι με τον Σάββα είχαμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Νιώθαμε άνετα. Ένιωσα ότι τα κάναμε όλα τέλεια», δήλωσε με τη σειρά της η Γιασμίν και στη συνέχεια σχολίασε τη συνολική της πορεία στο διαγωνισμό: «Δεν ένιωθα στάσιμη. Από την αρχή, έδινα το 100% μου, δεν με κράταγε κάτι πίσω. Σε κάθε σετ, ένιωθα άνετα, ειδικά σε αυτό το σετ. Ήμουν σίγουρη για τον εαυτό μου…».

Παράλληλα, σχολίασαν το ενδεχόμενο του να φιληθούν κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης, όπως η Ραφαηλία και ο Μιχάλης, προκειμένου να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ο Σάββας πάνω σε αυτό ανέφερε: «Η αλήθεια είναι πως επικεντρωθήκαμε περισσότερο στο ρούχο, το συναίσθημα, χωρίς εμείς να φιληθούμε. Επίσης, η Ραφαηλία και ο Κούτρης, κάνανε μία πολύ καλή δουλειά…».

Όσον αφορά το φιλί την ώρα της φωτογράφισης, η Γιασμίν ανέφερε: «Εύκολη λύση, δεν ήταν σίγουρα, αν ήταν εύκολο, θα το είχαμε κάνει όλοι…», ενώ ο Σάββας συμφώνησε με την συμπαίκτριά του.