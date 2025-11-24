«Τα τελευταία 21 χρόνια ζω την καλύτερη περίοδο της ζωής μου με την Αθηνά Μαξίμου», αποκάλυψε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Buongiorno», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 21 Νοεμβρίου, ο γνωστός ηθοποιός, Αιμίλιος Χειλάκης, όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική και εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους οικοδεσπότες του.

Ο αγαπημένος ηθοποιός, μίλησε τόσο για την προσωπική – όσο και την επαγγελματική του ζωή, ενώ από τη συζήτηση, δεν θα μπορούσε να λείπει και η επί 21 χρόνια σύντροφός του, Αθηνά Μαξίμου.

Όσα αποκάλυψε ο Αιμίλιος Χειλάκης

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, με αφορμή τη συζήτηση για την προσωπική του ζωή, αποκάλυψε, πως πλέον η σχέση του με την Αθηνά Μαξίμου, βρίσκεται σε πλήρη ισορροπία, τονίζοντας ωστόσο πως κατά τη διάρκεια των ετών, αντιμετώπισαν και δυσκολίες, που θα μπορούσαν να έχουν καταλήξει διαφορετικά.

«Είναι πολλές φορές που πηγαίνουμε σε εκπομπές και λέμε πώς θα πέσουμε σε θέματα που πρέπει να μιλήσουμε και όχι άλλα που ενδεχομένως δεν πρέπει να μιλήσω. Τα τελευταία 21 χρόνια ζω την καλύτερη περίοδο της ζωής μου με την Αθηνά Μαξίμου, μπορεί να μην κάναμε παιδιά αλλά έχουμε πνευματικά παιδιά, κάναμε παραστάσεις και δουλέψαμε με παιδιά τα οποία άνοιξαν τα φτερά τους. Όταν ορίζεις με έναν άνθρωπο ότι θα είσαι για πάντα, το ξέρεις με έναν τρόπο».

Ταυτόχρονα, ο ηθοποιός, σημείωσε πως η ζωή του «Και πριν από την Αθηνά ήταν μία πολύ ωραία ζωή με ωραίες συνεργασίες, αλλά γνώρισα τον άνθρωπο που θα είμαι μαζί του για πάντα. έχουμε αποφασίσει με την Αθηνά να είμαστε μαζί. Είδαμε τις αντιθέσεις μας, ξέρουμε πού δεν συμφωνούμε. Έχουμε καταλήξει να συμφωνήσουμε ότι δεν συμφωνούμε…», τόνισε και έσπευσε να συμπληρώσει για να εξηγήσει:

«Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν καβγαδάκια, όταν δυο άνθρωποι αποφασίζουν να είναι μαζί αποδέχεσαι τις αντιθέσεις σας. Υπήρχε στιγμή που κινδύνευσε η σχέση μας, αλλά είμαστε εδώ. Όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο λες πέρασαν τόσα χρόνια, μας αρέσει οι άνθρωποι που έχουμε γίνει πλέον; Θα αντιμετωπίσεις τον άνθρωπό σου που θες να είσαι μαζί του, γιατί αν θες να φύγεις έχεις φύγει ήδη. Θα αντιμετωπίσεις το πρόβλημα εκείνη την στιγμή».

«Το ζήτημα είναι θες;» διερωτήθηκε ο Αιμίλιος Χειλάκης για να απαντήσει: «Μετά από 21 χρόνια θέλω να είμαι μαζί με την Αθηνά. Ο εγωισμός υπάρχει στη φύση του ανθρώπου. Το χαρακτηριστικό που μου βγάζει η Αθηνά είναι τις στιγμές που διαφωνούμε πολύ έντονα είναι οι στιγμές που διαμορφώνουμε μια καινούργια γνώμη, απλά θα πάρει ένα μήνα για να κατασταλάξει αυτό».