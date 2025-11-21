Οι ασθενείς έγιναν δεκτοί σε εξειδικευμένα κέντρα στη Ρώμη και την Πίζα, ενώ η πτήση τους έχει ήδη προγραμματιστεί.

Το ζευγάρι που δηλητηριάστηκε από κατανάλωση άγριων μανιταριών μεταφέρεται το απόγευμα στην Ιταλία για επείγουσα μεταμόσχευση ήπατος. Ο 65χρονος και η 55χρονη νοσηλεύονται με σοβαρή οξεία ηπατική ανεπάρκεια στην Α’ Παθολογική Κλινική του ΑΧΕΠΑ.

Σε ανάρτησή του στο Instagram, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε ότι ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, σε συνεργασία με το σύστημα αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ, οργάνωσαν μέσα σε λίγες ώρες την κατεπείγουσα μεταφορά των δύο ασθενών, εξασφαλίζοντας την ταχύτερη δυνατή πρόσβασή τους σε κατάλληλο μεταμοσχευτικό κέντρο. Όπως σημείωσε, μετά από συντονισμένες ενέργειες, οι ασθενείς έγιναν δεκτοί σε εξειδικευμένα κέντρα στη Ρώμη και την Πίζα, ενώ η πτήση τους έχει ήδη προγραμματιστεί.

Ο κ. Θεμιστοκλέους ευχαρίστησε όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην άμεση κινητοποίηση για την υλοποίηση αυτής της κρίσιμης αποστολής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ζευγάρι κατανάλωσε τα δηλητηριώδη μανιτάρια κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συλλογής και γευσιγνωσίας μανιταριών σε περιοχή της βόρειας Ελλάδας.

