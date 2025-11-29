Τι αποφάσισαν οι γιατροί στην Ιταλία όπου πήγαν για μεταμόσχευση.

Αισιόδοξα είναι τα νέα για την υγεία του ζευγαριού από την Πέλλα, που κατανάλωσε δηλητηριώδη μανιτάρια και έδιναν μάχη για τη ζωή τους σε νοσηλευτικά ιδρύματα της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το Star, οι δύο ασθενείς έχουν πλέον διαφύγει τον κίνδυνο, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή βελτίωση, με τους γιατρούς να αποφασίζουν ότι δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση ήπατος.

Η περιπέτεια του 65χρονου και της 55χρονης συζύγου του ξεκίνησε πριν από περίπου 10 ημέρες, όταν κατανάλωσαν μανιτάρια που είχε μαζέψει ο ίδιος ο άνδρας από το βουνό. Λίγες ώρες αργότερα εμφάνισαν έντονα συμπτώματα δηλητηρίασης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Έδεσσας, όπου νοσηλεύτηκαν για δύο ημέρες.

Καθώς η κατάσταση τους χειροτέρευε, κρίθηκε αναγκαία η άμεση διακομιδή τους στο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχαν παρουσιάσει οξεία ηπατική ανεπάρκεια, γεγονός που οδήγησε στην κινητοποίηση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων για την ανεύρεση κατάλληλων μοσχευμάτων.

Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση αεροδιακομιδής προς εξειδικευμένα κέντρα στην Ιταλία, όπου και συνεχίστηκε η νοσηλεία τους. Οι τελευταίες όμως εξελίξεις φέρνουν αισιοδοξία, καθώς το ζευγάρι ανταποκρίθηκε θετικά στη θεραπεία και πλέον η ζωή τους δεν βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.