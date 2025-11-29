Οι δημοσιογράφοι θέτουν το ερώτημα γιατί η ιταλική αστυνομία δεν προστάτευσε την εφημερίδα.

Περίπου 100 άτομα, τα οποία συμμετείχαν σε κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης, παραβίασαν την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας La Stampa στην Ιταλία και εισέβαλαν στην αίθουσα σύνταξης.

Τα γραφεία ήταν σχεδόν άδεια, λόγω της συμμετοχής των δημοσιογράφων στη σημερινή απεργία στην Ιταλία. Οι διαδηλωτές έγραψαν συνθήματα στους τοίχους και πέταξαν χαρτιά και βιβλία που βρήκαν στα γραφεία. Επίσης, άφησαν κοπριά έξω από την κεντρική πύλη των γραφείων της εφημερίδας, στο Τορίνο.

Οι δημοσιογράφοι της La Stampa και η Ένωση Συντακτών Ιταλίας καταδίκασαν την εισβολή, τόνισαν ότι πρόκειται για επίθεση κατά της ελευθεροτυπίας και έθεσαν το ερώτημα για ποιο λόγο η αστυνομία δεν προστάτευσε την εφημερίδα.

«Δεν φοβόμαστε, είμαστε δημοσιογράφοι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς να αφήσουμε να μας εκφοβίσουν», τόνισαν οι δημοσιογράφοι της La Stampa.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ