Ο ηθοποιός ανέφερε οτι αντιμετωπίζει τα σχόλια που δέχεται με ψυχραιμία.

Για τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η συμμετοχή του στο audiobook του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και για την κουλτούρα του cancel, μίλησε ο Αιμίλιος Χειλάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη το βράδυ της Τρίτης.

Ο γνωστός ηθοποιός αναφέρθηκε στις επιθέσεις που δέχθηκε από πολιτικά τρολ, αλλά και στους χαρακτηρισμούς που του αποδίδονται, δηλώνοντας ότι δεν τον προσβάλλουν. «Με βρίζουν και με λένε παλιοκομμούνι και τους απαντώ ευχαριστώ. Είμαι κομμουνιστής. Δεν είναι κάτι που με μειώνει», τόνισε, προσθέτοντας ότι αντίστοιχα αντιμετωπίζει και άλλα σχόλια μίσους με ψυχραιμία.

Σχετικά με το φαινόμενο του cancel culture στην Ελλάδα, ο Αιμίλιος Χειλάκης επεσήμανε πως δεν έχει την ίδια ισχύ όπως στο εξωτερικό. «Στην Ελλάδα μπορεί να κρατήσει τρεις ημέρες. Ίσως να κινδυνεύσει προσωρινά το εισόδημά σου, αλλά αν έχεις έναν πρότερο βίο, μπορείς να επιστρέψεις. Είμαστε βιοτεχνία, όχι βιομηχανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός σχολίασε και τη στάση οργανωμένων ομάδων στα social media, σημειώνοντας πως πολλές φορές οι επιθέσεις λειτουργούν τελικά ως διαφήμιση. «Όταν ανακοίνωσα ότι διαβάζω το βιβλίο του Τσίπρα, υπήρξε μια προσπάθεια αποδόμησης, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι έτσι το προωθούσαν», είπε.

Παράλληλα, τοποθετήθηκε και για τις πολιτικές εξελίξεις και το κλίμα οργής που επικρατεί στην κοινωνία, επισημαίνοντας ότι η αγανάκτηση των πολιτών είναι κατανοητή, αλλά δεν αποτελεί πάντα ασφαλή βάση διακυβέρνησης. «Δεν θες να σε κυβερνά ένας θυμωμένος άνθρωπος, αλλά κάποιος που γνωρίζει ότι κάνει και θα ξανακάνει λάθη», δήλωσε.

Αναφερόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου, υπογράμμισε πως, αν και αναγνωρίζει τη δυναμική της παρουσία, είναι απαραίτητο να διατηρείται ένας πολιτικός πολιτισμός για να μπορεί να υπάρξει συνεννόηση.

Τέλος, ο Αιμίλιος Χειλάκης αποκάλυψε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα απείχε από τις εκλογές, εκφράζοντας πλέον τη μεταμέλειά του. «Για 13 χρόνια δεν ψήφιζα, κάτι που δεν ήταν σωστό. Ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό, γιατί η συμμετοχή είναι απαραίτητη».