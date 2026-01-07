Το πρόβλημα υγείας του παρουσιαστή τον κράτησε μακριά από το πλατό.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» βγήκε στον αέρα σήμερα, Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, χωρίς τον Γιώργο Λιάγκα στο τιμόνι της παρουσίασης. Τον ρόλο του συντονιστή ανέλαβε ο Τάσος Τεργιάκης, ο οποίος ενημέρωσε τους τηλεθεατές για την απουσία του παρουσιαστή.

Όπως διευκρίνισε, ο Γιώργος Λιάγκας αντιμετώπισε ένα μικρό ζήτημα υγείας, χωρίς να συντρέχει λόγος ανησυχίας, γεγονός που τον κράτησε μακριά από το πλατό. Μάλιστα, τόνισε πως ο ίδιος ο παρουσιαστής αναμένεται να μιλήσει σύντομα και να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

«Ο Γιώργος δεν είναι σήμερα εδώ λόγω ενός μικρού θέματος υγείας, όχι κάτι σοβαρό. Πιθανότατα σε λίγο θα μας μιλήσει και ο ίδιος και θα εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάσος Τεργιάκης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfi6x4pnzi01?integrationId=40599y14juihe6ly}