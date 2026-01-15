Δύσκολες ώρες αντιμετωπίζει ο Αιμίλιος Χειλάκης - Η δημοσίευσή του.

Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του Αιμίλιου Χειλάκη, με τον ηθοπποιό να κάνει γνωστή την είδηση μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός, αναφέρθηκε με αγάπη προς το πρόσωπο της μητέρας του, ενώ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μερικές φωτογραφίες της αλλά και ένα κοινό τους στιγμιότυπο, το οποίο φαίνεται να τραβήχτηκε πριν από μερικά χρόνια.

Ο Αιμίλιος Χειλάκης, συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα μακροσκελές κείμενο, μέσω του οποίου εξέφρασε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του προς την μητέρα του, ενώ έκανε λόγο για μία αρχοντική και γλυκιά γυναίκα: «Η Γαρυφαλίτσα μου έφυγε.

Αυτό το πλήρης ημερών πάντα με ενοχλούσε να το λέω. Ποιός βαθμολογεί αυτήν την πληρότητα… Τώρα θα κατοικήσει στην μνήμη.

Το να την θυμάστε είναι η πιο ωραία ευχή σ’ αυτούς που μένουν πίσω. Μια προτροπή που έχει νόημα.

Θα σε θυμάμαι μανούλα μου τόσο όμορφη, τόσο γλυκιά και τόσο αρχοντική.

Το παιδί μέσα μου σήμερα γέρασε, το πήρες μαζί σου. Θα σε θυμάμαι.

Ο Μίλος σου».

