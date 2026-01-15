Όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Το πρωινό» για να νέα επαγγελματικά βήματα του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έχει αποδείξει και στο παρελθόν πως πέρα από τις φωνητικές ικανότητες, διακρίνεται από επιχειρηματικό ταλέντο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και Γιώργος Λιάγκας, στον «αέρα» της εκπομπής «Το πρωινό».

Όπως αποκαλύφθηκε λοιπόν, μέσα από την εν λόγω εκπομπή, το πρωί της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου, ο ευρέως γνωστός τραγουδιστής, έχει κάνει ένα νέο βήμα στα επαγγελματικά του το οποίο και αφορά τα καλλιτεχνικά.

Συγκεκριμένα, μέσα από το ρεπορτάζ σημειώνεται πως πριν από τρεις ημέρες ο Κωνσταντίνος Αργυρός, σε συνεργασία με τον CEO της Panik Records, Γιώργο Αρσενάκη, άνοιξαν δισκογραφική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με το αρχικό κεφάλαιο να ανέρχεται στο ποσό των 90.000 ευρώ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά ο ίδιος κατέχει το 60% της επιχείρησης με το υπόλοιπο ποσοστό να ανήκει στον συνέταιρό του. Μάλιστα, κανένας από τους δύο άνδρες δεν αποχωρεί από την δισκογραφική που τον εκπροσωπεί.

