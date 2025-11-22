Συνοδεία των Ιπτάμενων Ιατρών των Αερομεταφορών του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν το βράδυ της Παρασκευής (21/11) στην Αθήνα με C- 130 προκειμένου να διακομιστούν κατόπιν σε νοσοκομεία της Ιταλίας για επείγουσα μεταμόσχευση, οι δύο ασθενείς που έχουν υποστεί οξεία ηπατική ανεπάρκεια από κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών.

Το ζευγάρι (ηλικίας 65 ετών ο άνδρας και 55 ετών η γυναίκα) από τον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας που νοσηλευόταν τις τελευταίες ώρες στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης έχοντας διακομιστεί από το νοσοκομείο Έδεσσας, έφτασε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» γύρω στις 7 μμ και παρελήφθη από την ομάδα των ιπτάμενων γιατρών του ΕΚΑΒ.

Μέσω Αθήνας το ζευγάρι ταξίδεψε στην συνέχεια για την Ιταλία, προκειμένου να υποβληθεί σε επείγουσα και σωτήρια μεταμόσχευση ήπατος σε νοσοκομείο της Ρώμης και σε νοσοκομείο της Πίζας.

Ο 65χρονος βγήκε το πρωί της Τρίτης για να μαζέψει μανιτάρια. Όταν επέστρεψε σπίτι τα μαγείρεψαν με την 55χρονη γυναίκα του και αργά το βράδυ εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα.

Σημειώνεται ότι ο 65χρονος τους τελευταίους μήνες μάζευε μανιτάρια από τα χωράφια και τα κατανάλωνε μαζί με την οικογένειά του. Σύμφωνα, όμως, με πληροφορίες ένα μαύρο μανιτάρι ήταν αυτό που ήταν αμφιβόλου ποιότητας και το κατανάλωσε με τη σύζυγό του.

