Η Ιταλία αναθεώρησε διακριτικά τον εθνικό της ύμνο, αφαιρώντας το εμφατικό «Si!» (Ναι!) που ακολουθούσε ένα κάλεσμα στα όπλα, όπως επιβεβαίωσαν κυβερνητικές πηγές.

Η διακριτική αλλαγή, η οποία δεν ανακοινώθηκε επισήμως, ήρθε έπειτα από προεδρικό διάταγμα, τον Μάιο, που αναφερόταν στην αρχική σύνθεση του εθνικού ύμνου.

Πριν από την αλλαγή, ο ύμνος «Fratelli d'Italia» (Αδέλφια της Ιταλίας) τελείωνε με τις φράσεις: «Είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, είμαστε έτοιμοι να πεθάνουμε, η Ιταλία μας καλεί! Ναι!».

Η είδηση για την αφαίρεση της τελευταίας λέξης αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την εφημερίδα Il Fatto Quotidiano και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από πηγές του υπουργείου Άμυνας και του γραφείου του προέδρου, Σέρτζιο Ματαρέλα.

Πηγή από το προεδρικό γραφείο διευκρίνισε ότι η τροποποίηση δεν είχε πολιτικό κίνητρο αλλά έγινε για λόγους «καθαρότητας», αφαιρώντας τη συγκεκριμένη προσθήκη που είχε γίνει στους αρχικούς στίχους.

Ο ύμνος γράφτηκε από τον ποιητή Γκοφρέντο Μαμέλι το 1847, πριν από την ενοποίηση της Ιταλίας. «Αδέλφια της Ιταλίας» ονομάζεται επίσης το κόμμα της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι.

Αν και οι αρχικοί στίχοι του Μαμέλι δεν περιείχαν τη λέξη «Si», αυτή εμφανίζεται στην αρχική παρτιτούρα του ύμνου, που συνέθεσε ο Μικέλε Νοβάρο την ίδια χρονιά.

Αντίγραφα τόσο των αρχικών στίχων όσο και της παρτιτούρας είναι διαθέσιμα στο κοινό στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης.

Με πληροφορίες από independent