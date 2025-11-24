Η Μαίρη Χατζηπαύλου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη για τη συμμετοχή της στα Καλλιστεία Miss Universe.

Για την συμμετοχή της και την εμφάνισή της στο διαγωνισμό Miss Universe, μίλησε η Μαίρη Χατζηπαύλου. Το γνωστό μοντέλο, το πρωί της Δευτέρας, 24 Νοεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό», όπου και αναφέρθηκε στην προσπάθειά της, τόνισε την άποψή της σχετικά με την επίδοσή της, ενώ τοποθετήθηκε και ως προς τα αρνητικά σχόλια που έλαβε κατά τη διάρκεια του θεσμού.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, η Μαίρη Χατζηπαύλου, επέλεξε να φορέσει ένα μακρύ χρυσό φόρεμα, με χρυσά φτερά, γράφοντας στο εσωτερικό τους «Take Our History Back», κάνοντας αναφορά στις αρχαιότητες που βρίσκονται στο εξωτερικό, με την εικόνα της ήταν εμπνευσμένη από το γλυπτό της «Νίκης της Σαμοθράκης».

Παρ’ όλα αυτά, το γνωστό μοντέλο, δεν κατάφερε να προκριθεί στις Top 30.

Miss Universe: Όσα αποκάλυψε η Μαίρη Χατζηπαύλου

Αρχικά λοιπόν, το μοντέλο, μιλώντας στον Γιώργο Λιάγκα και στην εκπομπή «Το Πρωινό» δήλωσε: «Η αλήθεια είναι ότι προσπάθησα πάρα πολύ, έδωσα το 100% του εαυτού μου. Δεν περιάζει. Πολλές φορές, πιστεύω, ότι δεν έχει σημασία ο τελικός προορισμός, αλλά το ταξίδι…».

Σε δεύτερο χρόνο, απάντησε στα ερωτήματα του Γιώργου Λιάγκα, αναφορικά με το αν υπάρχει κάτι που να πιστεύει ότι στοίχησε στο τελικό αποτέλεσμα: «Πρώτος στόχος ήταν το Top 30… Ήμασταν 122 κοπέλες. Δεν πιστεύω ότι έφταιξε κάτι συγκεκριμένα, εγώ έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό, με στεναχώρησε που δεν μπήκαμε στο Top 30. Παρ’ όλα αυτά, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τον εαυτό μου και την προσπάθειά μου…».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, με αφορμή τη συζήτηση, η Μαίρη Χατζηπαύλου, δήλωσε: «Στα παρασκήνια υπήρχε μεγάλη ίντριγκα, έκλαιγαν τα κορίτσια, δεν μπορούσαν να το διανοηθούν. Και μόνο που περπάτησα στην παγκόσμια σκηνή είμαι πολύ περήφανη. Απογοητεύτηκα, δεν στεναχωρήθηκα, ήμουν προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα και μόνο που περπάτησα στην παγκόσμια σκηνή, νιώθω περήφανη…».

Για το φόρεμα που επέλεξε δήλωσε: «Οι απόψεις διίστανται. Το συγκεκριμένο φόρεμα, ήταν απόφαση του θεσμού μας, εγώ ήμουν σύμφωνη και ένιωθα πολύ όμορφα μέσα σε αυτό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-degttxfalywp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συγκινημένη ωστόσο, αναφέρθηκε στα σχόλια που δέχτηκε, τόσο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, όσο και επιστρέφοντας στην Ελλάδα: «Στην αρχή σοκαρίστηκα με τα σχόλια, δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Ήξερα ότι θα υπάρξει κριτική… Παρ’ όλα αυτά, δέχτηκα ένα απίστευτο bullying κι ένα τεράστιο κύμα hate που δεν το περίμενα. Πολλά βράδια, όταν επιστρέφαμε στο ξενοδοχείο εξουθενωμένες έκλαιγα, δεν μπορούσα να το πιστέψω όλο αυτό. Έπρεπε να διαχειριστώ όλο αυτό το σκληρό πρόγραμμα που είχαμε εκεί και παράλληλα όλο το hate. Είμαι πάρα πολύ δυνατή, δεν το άφησα να με καταβάλει και να με ρίξει, αποφάσισα να ζήσω το όνειρό μου και τα κατάφερα. Και ήταν ένα τεράστιο όνειρο τα Καλλιστεία Miss Universe».

«Δεν θεωρώ ότι σας έκανα ρεζίλι σαν λαό, είχαμε μια πολύ αξιοπρεπή παρουσία και μπορεί να μην τα καταφέραμε, αλλά το προσπάθησα. Το σημαντικό είναι ότι η διοργάνωση μου είπε τα καλύτερα, μου έδωσε συγχαρητήρια για το χαρακτήρα και τον επαγγελματισμό μου, και αυτό το κρατάω», κατέληξε η Μαίρη Χατζηπαύλου.