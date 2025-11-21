Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη. Η καριέρα της, το GNTM και ο σύντροφός της.

Για όλες τις πτυχές της ζωής της μίλησε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου στην Ζήνα Κουτσελίνη και την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Το γνωστό μοντέλο, μίλησε συνοπτικά για τα σημαντικότερα πράγματα της ζωής της, αναφέρθηκε στα επαγγελματικά της, στην αρχή της καριέρας της, στην συμμετοχή της στο GNTM και φυσικά στον αρραβωνιαστικό της, Γιάννη Καραβασάνη.

Σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, απάντησε με ειλικρίνεια σε όλες της ερωτήσεις της δημοσιογράφου – παρουσιάστριας, ενώ εκτός των άλλων, με μία μόλις φράση, απάντησε στα φλέγοντα ερωτήματα σχετικά με τη δικαστική διαμάχη που έχει με την Έλενα Χριστοπούλου.

Μιλώντας για την αρχή της καριέρας της, θυμήθηκε πώς ταξίδεψε στο εξωτερικό για πρώτη φορά και πώς κατέληξε να κλείνει την μία δουλειά μετά την άλλη. Τόνισε πως ποτέ δεν είχε μεγάλα όνειρα από την αρχή, αλλά στην πορεία έβλεπε να γίνονται οι επιθυμίες της πράξη, ενώ δηλώνει και τυχερή, χωρίς να μειώνει την δουλειά και την προσπάθεια που έχει καταβάλει για να φτάσει στην καριέρα της στο σημείο που είναι σήμερα.

«Έτυχε να δουλεύω σε ένα γραφείο, γραμματεία, σπούδαζα δημοσιογραφία δούλευα για να πληρώνω τους λογαριασμούς. Κάποια στιγμή ήρθε μία κάρτα και ο τότε σύντροφός μου, πήρε τηλέφωνο και έκλεισε ραντεβού. Και εκεί ξεκίνησε ένας άλλος χώρος για εμένα, μία τελείως διαφορετική πραγματικότητα και τόσο τυχαία, έγινε μετά και η παρουσία μου στην τηλεόραση. Το 2015, είχα πάει καλεσμένη σε μία εκπομπή του Star και όταν τελείωσε η εκπομπή μου είπαν ότι έχω ραντεβού με την διευθύντρια… Τελικά όντως, ήθελαν να κάνουμε ραντεβού μήπως κάνω κάτι τηλεοπτικά, μετά με κάλεσαν για το δοκιμαστικό στο πρώτο GNTM».

Για την καριέρα της στο εξωτερικό σημείωσε: «Ποτέ δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Η πρώτη δουλειά ήταν για μαλλιά στη Γερμανία. Ήμουν χαρούμενη γιατί είχε δωρεάν φαγητό, τότε δεν είχα οικονομική άνεση. Είχα μαζί μου 50€, νόμιζα ότι θα φάω δύο βράδια και θα φύγω. Κάπως με πήγε η ζωή. Μετά ξανά πήγα στη Γερμανία, Μιλάνο, Παρίσι, Νέα Υόρκη και το 2020 επέστρεψα».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, το γνωστό μοντέλο και παρουσιάστρια, θυμήθηκε και αναφέρθηκε στο πρώτο αποτυχημένο της casting: «Με πήραν επειδή ήξερα να ξυρίζω καλά τα πόδια μου. Άργησα μισή ώρα, είχα ήδη αργήσει μια εβδομάδα για το casting και με ρώτησαν «πού είναι το μαγιό σου». Δεν είδα τη μικρή παρένθεση που το έλεγε. Έφυγα, πήγα ψώνισα μαγιό και στο τέλος με πήραν και μου είπαν: Το έκλεισες», σημείωσε και εξήγησε το πώς γίνεται η επιλογή για ένα μοντέλο.

Μιλώντας για το GNTM, αναφέρθηκε σε όλους τους κριτές και τους συνεργάτες της, λέγοντας πως τους έχει όλους σε εκτίμηση. Παρ’ όλα αυτά θα επέλεγε για κουμπάρα τη Ζενεβιέβ και θα εμπιστευόταν τον Μπράτη. Με αφορμή αυτό, απάντησε και στην ερώτηση για την δικαστική διαμάχη που έχει με την Έλενα Χριστοπούλου: «Δεν σημαίνει κάτι, γιατί διαλέγει και ο Γιάννης. Με όλους τις κριτές κρατάω επαφή. Στον Άγγελο θα έλεγα τα μυστικά μου, αν και θα τα έλεγα όλα. Πλέον σκέφτομαι δύο και τρεις φορές τα πράγματα».

«Πλέον υπάρχει μια δικαστική διαμάχη που συνεχίζεται και αυτό είναι όλο, δεν υπάρχει κάτι άλλο».

«Δεν ξέρω πώς να εκφράσω με λόγια τη γνωριμία μας, θυμάμαι μία φωτογραφία που μας έβγαλαν και είχε ένα τόσο γλυκό χαμόγελο. Είναι ένας άνθρωπος που έχει πάει σε πολλά πράγματα και έχει κρατήσει τα καλά. Μας δουλεύει όλους ψιλό γαζί με την καλή έννοια», σημείωσε για τον Λάκη Γαβαλά.

Τέλος, μίλησε με αγάπη και τρυφερότητα για τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη: «Όταν σκέφτομαι πώς έχει έρθει η ζωή σήμερα, από τα πράγματα που είμαι περήφανη και χαρούμενη είναι ο Γιάννης. Είμαι πολύ σπουδαίο αυτό που έχει ξαναγίνει. Περνάμε τόσο καλύτερα οι δυο μας, είχα ανάγκη αυτή τη συνθήκη στη ζωή μου. Ο Θεός ή η μοίρα το έφερε και πέσαμε ο ένας πάνω στον άλλον, βρεθήκαμε μαγικά. Έτρεξα γρηγορότερα εκείνη την περίοδο της ζωής μου, στο εξωτερικό ο Γιάννης με βοήθησε να έχω κέντρο», σημείωσε και εξήγησε τις λεπτομέρειες για τον γάμο της: «Δεν έχουμε ιδέα πότε θα γίνει ο γάμος, δεν ξέρουμε τι και πώς και πότε το θέλουμε, ξέρουμε ότι το θέλουμε. Είναι και ο Γιάννης πολύ πιεσμένος με τη δουλειά. Ξέρω να μαγειρεύω, αλλά μαγειρεύει ο Γιάννης. Είναι αρχιτέκτονας».

