Διαπληκτισμός ανάμεσα στην βουλευτή και τον δημοσιογράφο με αφορμή την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.

Η παραίτηση τουΔιαμαντή Καραναστάση από τη θέση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις στο πολιτικό και δημόσιο πεδίο.

Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής Buongiorno, όπου σημειώθηκε οξύτατη αντιπαράθεση μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, και του δημοσιογράφου και παρουσιαστή Δημήτρη Ουγγαρέζου.

Η Κωνσταντοπούλου εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια για σχόλια του παρουσιαστή σχετικά με τον τρόπο αποχώρησης του κ. Καραναστάση από το Κοινοβούλιο. Τόνισε ότι ο πρώην βουλευτής υφίσταται αδικαιολόγητη και υπέρμετρη κριτική, σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Ακόμη και μετά την παραίτησή του, συνεχίζεται ο δημόσιος κανιβαλισμός. Αναρωτιέμαι ποιον ενοχλεί η αποχώρηση ενός καλλιτέχνη από τη Βουλή, όταν ακούω να γίνονται ειρωνικές αναφορές περί μεγάλου εθνάρχη».

Ο Ουγγαρέζος παρενέβη άμεσα στην εκπομπή, διευκρινίζοντας ότι τα σχόλιά του αφορούσαν αποκλειστικά τον τρόπο αποχώρησης και όχι την προσωπικότητα ή το έργο του Καραναστάση. «Δεν ισχυρίστηκα ότι χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν», ανέφερε, επιχειρώντας να εξηγήσει τη θέση του.

Η συζήτηση, ωστόσο, κλιμακώθηκε, με την Κωνσταντοπούλου να κατηγορεί τον παρουσιαστή για ανακρίβειες και ειρωνική στάση. Ο Ουγγαρέζος απάντησε ότι η πολιτική πορεία του πρώην βουλευτή είναι αναπόφευκτα περιορισμένη λόγω της μικρής διάρκειας της θητείας του, προσθέτοντας ότι δεν αποδέχεται χαρακτηρισμούς περί προκατάληψης.

Από την πλευρά της, η Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο Καραναστάσης έχει προσφέρει ουσιαστικό έργο, επισημαίνοντας: «Δεν υπήρξε καμία μορφή διορισμού στη Βουλή. Όλοι οι βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας βρίσκονται στη θέση τους με βάση τη λαϊκή εντολή. Πρέπει να σταματήσει η διακίνηση ανακριβειών».

Η αντιπαράθεση ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξει σύγκλιση απόψεων, αφήνοντας ωστόσο έντονο αποτύπωμα στη δημόσια συζήτηση γύρω από την παραίτηση του Καραναστάση και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η πολιτική του διαδρομή.

