Ανέβηκε το θερμόμετρο κατά την εξέταση της Πόπης Σεμερτζίδου στην Εξεταστική που διερευνά του σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Κόκκινο χτύπησε η ένταση στην εξεταστική επιτροπή όταν ήρθε η ώρα να υποβάλλει ερωτήσεις στην Πόπη Σεμερτζίδου η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να κατηγορεί ευθέως τη μάρτυρα ως «επιτήδεια» και «ελεγχόμενη», καταγγέλλοντάς την πως είναι «προκλητικός ο τρόπος με τον οποία ζητάει και τα ρέστα», καθώς όπως είπε «κολυμπούσε μέσα στα λούσα, την ώρα που ο αγροτικός κόσμος στενάζει».

«Με ψεύτικες κατηγορίες δεν θα κάνετε αντιπολίτευση στις πλάτες της οικογένειάς μας», απάντησε η Πόπη Σεμερτζίδου ανεβάζοντας το θερμόμετρο.

Ενδεικτικός της έντασης που επικράτησε είναι ο παρακάτω διάλογος:

Μάρτυρας: Έχω πάει στο Ζάππειο και για να κάνω επίδειξη των προϊόντων μου. Έχουν έρθει και πολιτικοί από όλα τα κόμματα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Την Πλεύση Ελευθερίας δεν θα τη δείτε….

Μάρτυρας: Δεν στηρίζετε τους αγρότες;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Τους πραγματικούς αγρότες στηρίζουμε, όχι τους μαϊμού.

Μάρτυρας: Εμείς τι είμαστε; Μας κατηγορείτε; Θα ανακαλέσετε! Δεν είμαι δήθεν αγρότισσα.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε.... Σας κατηγορώ ότι έχετε καταχραστεί δημόσιο χρήμα.

Μάρτυρας: Έχετε αποδείξεις;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Κάντε μου μήνυση. Είστε θρασύτατη. Από τα βότανα βγάλατε τα πολυτελή ΙΧ;

Μάρτυρας: Δεν έχω τίποτα στο όνομά μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όλοι οι οικονομικοί εγκληματίες τα έχουν σε άλλα ονόματα.

Σε άλλο σημείο, η ένταση χτύπησε ξανά κόκκινο ανάμεσα στις δυο γυναίκες:

Μάρτυρας: Με κατονομάζετε άσχετη;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Σας κατονομάζω πολύ χειρότερα, σας λέω επιτήδεια και ελεγχόμενη.

Μάρτυρας: Δεν μπορεί η γυναίκα να μιλάει για μένα έτσι.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Θα μας πείτε για τα ποσά που κατασχέθηκαν; Ή μονο να οδηγείτε τα πολυτελή ΙΧ ξέρετε;

Μάρτυρας: Πρέπει να πάρω άδεια από κάπου;

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα εγκλήματος ναι!

Μάρτυρας: Δεν υπάρχει καμία κατηγορία!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Δεν έχουν κατασχεσθεί τα οχήματα;

Μάρτυρας: Όχι, δεν έχει κατασχεθεί τίποτα. Δεν είστε καλά ενημερωμένη.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Από τα 2,4 εκατ. ευρώ, έχει μείνει κάτι; Υπάρχει κάτι ή τα έχετε φάει όλα;

Μάρτυρας: Δεν σας επιτρέπω. Δεν τα έχουμε για φάγωμα!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για πιώμα στην υγεία των κορόιδων τα έχετε...

Μάρτυρας: Κάνετε αντιπολίτευση πάνω στις πλάτες της οικογένειάς μου! Έχουμε δεσμευμένα χρήματα. Δεν θυμάμαι τι χρήματα έχει το κάθε μέλος της οικογένειάς μου.

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Είστε θρασύτατη!

Μάρτυρας: Με ψέματα, με ψεύτικες κατηγορίες δεν θα κάνετε πολιτική στις πλάτες της οικογένειάς μας!

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με χρυσά κουτάλια φάγατε. Δεν θυμάστε πόσα φάγατε και πόσα μείνανε.

Μάρτυρας: Προσωπικά μου έχουν δεσμεύσει 1.000 ευρώ. Δεν τα έχω φάει, τα έχω επενδύσει στη δουλειά μου κυρία μου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ήρθε σε αντιπαράθεση και με τον πρόεδρο της επιτροπής Ανδρέα Νικολακόπουλο, επειδή της ζήτησε να ολοκληρώσει την εξέτασή της. «Σταματήστε να βοηθάτε την μάρτυρα από κομματική αλληλεγγύη. Είναι υπό νεοδημοκρατική προστασία! Διαρκώς κουκουλώνετε! Είστε ξεπλυματίες», είπε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Ανδρέα Νικολακόπουλο να την κατηγορεί πως το μόνο που κάνει είναι να διακόπτει και να προσβάλλει και να διακόπτει για 10 λεπτά.

Λίγο πριν, είχε ανοίξει νέος γύρος αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης με αφορμή τη μαρτυρία της Πόπης Σεμερτζίδου πως παραιτήθηκε και δεν την παραίτησαν από την ΝΔ και πως δεν γνωρίζει να έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα. Ζητώντας το λόγο, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης ενημέρωσε πως η κομματική ιδιότητα της Πόπης Σεμερτζίδου έχει ανασταλεί από τις 5 Αυγούστου, με την Μιλένα Αποστολάκη να εξαπολύει επίθεση στην πλειοψηφία κάνοντας λόγο για ψεύδη ενώ έντονη ήταν η αντίδραση και από τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο του ΣΥΡΙΖΑ.