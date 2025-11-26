«Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου αποδεικνύει με τη στάση της και τα ψέματά της, ότι ακολουθεί τη στάση και τη συμπεριφορά του πρώην αρχηγού της στον ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρα».

Για άλλη μια φορά σήμερα η γνωστή για την αντικομμουνιστική της εμπάθεια και εμμονή, Ζωή Κωνσταντοπούλου, για να υπερασπιστεί τις επιλογές που κάνει στο μονοπρόσωπο κόμμα της, εμπλέκει βουλευτές του ΚΚΕ και συγκεκριμένα τη Σεμίνα Διγενή, σημειώνουν πηγές του ΚΚΕ και προσθέτουν:

Θυμίζουμε ότι η Σεμίνα Διγενή εκλέχτηκε ευρωβουλευτής του ΚΚΕ το 2019 και παραιτήθηκε με δήλωσή της για να δώσει τη μάχη των βουλευτικών εκλογών που ακολούθησαν αμέσως μετά.

Η δήλωσή της τότε ήταν η ακόλουθη: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους 36.170 ψηφοφόρους, οι οποίοι στις πρόσφατες ευρωεκλογές με τίμησαν με την ψήφο τους και με ανέδειξαν δεύτερη σε ψήφους στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Όπως είχα πει από τον περασμένο Απρίλη σε συνεντεύξεις και ομιλίες μου, συμμετείχα στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για τις ευρωεκλογές, όχι τόσο για να εκλεγώ, αλλά γιατί ήθελα να συνυπάρξω και να αγωνιστώ με τους έντιμους, μ' αυτούς που ποτέ δεν έκαναν πίσω, δεν είπαν ποτέ ψέματα στο λαό. Μ' αυτούς που, από την πρώτη στιγμή, είχαν το θάρρος να αναδείξουν τον ταξικό αντιλαϊκό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σήμερα, μπροστά στις σοβαρές εξελίξεις με την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντας τη συμπόρευσή μου με το ΚΚΕ και θεωρώντας ότι η μάχη της 7ης Ιούλη είναι πιο κρίσιμη από τις ευρωεκλογές, επιλέγω να παραιτηθώ από ευρωβουλευτής και να συνεχίσω αυτό τον αγώνα ως υποψήφια βουλευτής στην Α΄ Πειραιά. Τη θέση μου στην Ευρωβουλή την παραδίδω στον Λευτέρη Νικολάου - Αλαβάνο, ο οποίος θα ανταποκριθεί επάξια στις απαιτήσεις της Ευρωβουλής.

Τη δύναμη που μου δίνει αυτή η νίκη θέλω να την καταθέσω, να την επενδύσω σε κάθε δύσκολη μάχη που έχουμε μπροστά μας. Στη μάχη των βουλευτικών εκλογών σας θέλουμε όλους και όλες δίπλα μας, δίπλα στο ΚΚΕ, για να ενισχύσουμε όλοι τη δύναμή μας την επόμενη μέρα».

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 εκλέχτηκε πρώτη σε ψήφους στην Α' Πειραιά και δεν εξελέγη βουλευτής λόγω του εκλογικού νόμου που στέρησε την έδρα από το ΚΚΕ στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου του 2023 η Σεμίνα Διγενή εκλέχτηκε πρώτη στον Νότιο Τομέα Αθήνας και αμέσως μετά στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2023 που έγιναν με το σύστημα της λίστας, τοποθετήθηκε από το ΚΚΕ στην πρώτη θέση.

Όλα τα παραπάνω, αναφέρει ακόμα ο Περισσός, δεν έχουν καμιά σχέση με τις μεθοδεύσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια, αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου αποδεικνύει με τη στάση της και τα ψέματά της, ότι ακολουθεί τη στάση και τη συμπεριφορά του πρώην αρχηγού της στον ΣΥΡΙΖΑ, κ. Τσίπρα.