Άναψαν τα αίματα στο στούντιο της εκπομπής «Συνδέσεις» στην ΕΡΤ.

Ένταση επικράτησε στο στούντιο της ΕΡΤNews ανάμεσα στη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον δημοσιογράφο Κώστα Παπαχλιμίντζο λόγω... Ουγγαρέζου.

Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας χαρακτήρισε «πανελίστα» τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, με τον οποίο είχε πρόσφατα καβγά στον «αέρα» της εκπομπής «Buongiorno» και ο Κώστας Παπαχλιμίντζος τη διέκοψε λέγοντας: «Το "πανελίστας" γιατί το λέτε έτσι υποτιμητικά; Είναι συμπαρουσιαστής και δημοσιογράφος».

«Καθόλου υποτιμητικό. Έτσι δεν λέγεται; Γιατί επισημαίνετε αυτό την ώρα που πάω να αναδείξω την είδηση;», αντέδρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Μην βλέπετε μια συνωμοσία πίσω από κάθε λέξη που λέμε, είστε λίγο υπερβολική», της είπε στη συνέχεια ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, με την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει: «Γιατί με ειρωνεύεστε; (...) Είπατε κάτι άσχετο για να μην ακουστεί αυτό που λέω».

Ακολούθησε ο παρακάτω διάλογος:

Κωνσταντοπούλου: Θέλετε να παίξετε το βίντεο;

Παπαχλιμίντζος: Όχι

Κωνσταντοπούλου: Δεν θέλετε. Γιατί η εντολή είναι να μην το δείξετε, δεν πειράζει

Παπαχλιμίντζος: Ναι, υπάρχει εντολή από τον Πάπα, πριν φύγει από την Ιταλία είπε μην παίξετε το βίντεο της Κωνσταντοπούλου, μα τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

Κωνσταντοπούλου: Είμαι σίγουρη ότι και στον κ. Μητσοτάκη έτσι μιλάτε

Παπαχλιμίντζος: Αν κάποιος με ειρωνεύεται απαντάω αναλόγως, αν δεν με ειρωνεύεται δεν έχω λόγο να ειρωνευτώ κι εγώ

Κωνσταντοπούλου: Έχετε μεγάλη ένταση. Την είχε και ο Γεωργιάδης χθες, εξερράγη και έγινε σαν τον Παπαδόπουλο και τον Χίτλερ

Παπαχλιμίντζος: Πού κολλάνε όλα αυτά;

Κωνσταντοπούλου: Εγώ έχω την ψυχραιμία του δικαίου και της αλήθειας

Δείτε το βίντεο μετά το 10ο λεπτό:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejafo2lxj15?integrationId=40599y14juihe6ly}