Η Γλυκερία, θυμάται έναν από τους θαυμαστές της και συγκινεί με τα λόγια της.

Για την προσωπική της ζωή, την καριέρα της και την αγάπη των θαυμαστών της μίλησε η γνωστή ερμηνεύτρια Γλυκερία, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Νωρίς – Νωρίς» της ΕΡΤ.

Στο απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, φαίνεται πως η τραγουδίστρια θυμήθηκε τα πρώτα της βήματα στην μουσική και την καριέρα της:

«Έπεσα κατευθείαν στα βαθιά, γιατί λόγω της οικογένειάς μου, εγώ ήξερα πολλά τραγούδια. Ήξερα τα ρεμπέτικα, ήξερα τον Τσιτσάνη, τον Μητσάκη, τον Βαμβακάρη και τα λοιπά. Και όταν κλήθηκα εκεί, όταν έγινε αυτή η δουλειά, επειδή δεν ήταν ένα κοσμικό κέντρο με μεγάλα ονόματα, εγώ είχα τη δυνατότητα να πω πολλά τραγούδια. Και έτσι έπεσα στα βαθιά που λέμε, είπα πάρα πολλά…».

Γλυκερία: Συγκινεί μιλώντας για τους θαυμαστές της

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ερμηνεύτρια, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται η ίδια την πορεία της μέχρι και σήμερα στο τραγούδι: «Δεν αντιλαμβανόμουν την απήχηση που είχα και θα είχα στο μέλλον, γιατί ποτέ δεν μέτρησα με το μέτρο και με το… τρίγωνο και με τα σταθμά και με όλα αυτά την καριέρα μου. Είμαι άνθρωπος που λειτουργώ παρορμητικά, με το ένστικτο. Μου αρέσει ο αυθορμητισμός και έτσι είμαι και στις live εμφανίσεις. Αυτό νομίζω ότι κρύβει μια πολύ μεγάλη αλήθεια για τον άνθρωπο», σημείωσε και έσπευσε να εξηγήσει την δυσκολία που υπάρχει για έναν καλλιτέχνη να ισορροπήσει την καριέρα και την προσωπική ζωή:

«Είναι πολύ δύσκολο να ισορροπήσεις τη δουλειά με την προσωπική ζωή, δεν είναι εύκολο. Αλλά ο καθένας βρίσκει τις ισορροπίες του, βρίσκει τις προτεραιότητές του και επιλέγει και πράττει. Ο ρόλος της μητέρας είναι ένας ρόλος ζωής. Βεβαίως και το τραγούδι για μένα είναι ένας ρόλος ζωής. Δεν ξέρω αν είναι ρόλοι όλα αυτά, είναι η ζωή…», σημείωσε μεταξύ άλλων.

Τέλος, απάντησε στα ερωτήματα που της τέθηκαν σχετικά με τους θαυμαστές της, ενώ θυμήθηκε μία άκρως συγκινητική στιγμή της καριέρας της, όταν είχε ταξιδέψει μέχρι το Λος Άντζελες. Συγκεκριμένα, διηγείται πως σε μία από τις εμφανίσεις της εκεί, ένας ηλικιωμένος άνδρας την περίμενε στο τέλος για να της αποκαλύψει πως η παρουσία του στην συναυλία, ήταν μία από τις τελευταίες του επιθυμίες πριν φύγει από τη ζωή: «Έχω ταξιδέψει σχεδόν σε όλα τα μέρη του κόσμου. Πρώτη φορά που πήγα περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο Λος Άντζελες συγκεκριμένα, ήρθε ένας ηλικιωμένος άνθρωπος στο τέλος της παράστασης, ήταν σε ένα θέατρο που παίζαμε και μου είπε ότι ταξίδεψε 800 χιλιόμετρα. Τον έφεραν τα παιδιά του, γιατί ήθελε πριν πεθάνει, μου είπε έτσι: «Ήθελα πριν πεθάνω, ήθελα να σε δω να τραγουδάς ζωντανά». Ήταν πολύ γλυκό και συγκινητικό».