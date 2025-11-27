Στην εκπομπή «Breakfast», παραχώρησε συνέντευξη η Λένα Δροσάκη, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο ενός νέου κύκλου για τις «Σέρρες», τονίζοντας πως η σειρά αποτελεί «σταθμό».
Ειδικότερα, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στην εκπομπή, Τετάρτη 27 Νοεμβρίου, η ηθοποιός, μίλησε για την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με την Μαριάννα Τουμασάτου, στο «Θέατρο Δανδουλάκη», επισημαίνοντας πως πρόκειται για μία υπέροχη συνεργασία: «Η συνεργασία μου με τη Μαριάννα είναι υπέροχη, είμαι τυχερή που παίζουμε μαζί».
Η Λένα Δροσάκη μιλάει για τις «Σέρρες»
Σε δεύτερο χρόνο, η Λένα Δροσάκη, απάντησε στις ερωτήσεις του δημοσιογράφου σχετικά με την σειρά «Σέρρες» του Γιώργου Καπουτζίδη, ενώ δείχνει την ευγνωμοσύνη της ως προς την συγκεκριμένη δουλειά.
Υπενθυμίζεται, πως στη σειρά, η ηθοποιός, υποδυόταν την «Νάνσυ», μία επιτυχημένη γυναίκα στα επαγγελματικά της, η οποία ωστόσο μέσα της, έκρυβε ένα μεγάλο κενό: «Η δεύτερη σεζόν ήταν μαγική, είναι ευλογία να γίνονται τέτοιες δουλειές. Είναι μια σειρά σταθμός για τα ελληνικά δεδομένα, μου το λέει και ο κόσμος έξω και με συγκινεί», τόνισε αρχικά και συνέχισε για να εξηγήσει:
«Είναι υπέροχο όταν η τέχνη σου βοηθάει τον κόσμο. Ο κόσμος ζητάει τρίτο κύκλο, όπως κι εγώ επίσης και όλοι μας. Όλοι είμαστε θετικοί, αλλά δεν είναι στο χέρι του Γιώργου Καπουτζίδη» κατέληξε.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dejaznftymjd?integrationId=40599y14juihe6ly}