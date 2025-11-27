«Άγιος Έρωτας» - Όσα θα δούμε απόψε.
Ο πατήρ Νικόλαος καταριέται τον Μαρκόπουλο να καεί στην κόλαση, και αποκαλύπτει στη Χλόη όσα συνέβησαν στην αδελφή του.
Ο πατήρ Νικόλαος κατηγορεί τον Παύλο ότι βίασε την αδερφή του, οδηγώντας τη στην αυτοκτονία.
Ο Παύλος μιλά χυδαία για τη Χαρά, προκαλώντας στον πατέρα Νικόλαο μια οργή αταίριαστη για το χαρακτήρα και το λειτούργημά του.
Αργότερα, ο Νικηφόρος κατηγορεί τον Παύλο πως κρύβεται πίσω από την επίθεση της Μάρως.
{https://www.youtube.com/watch?v=KG17EtmVYm8}
Η Μάρω, στο νοσοκομείο, κάνει σαφές στον Νικηφόρο πως δεν πρόκειται να τον εμπιστευτεί ξανά και δεν θα καταθέσει τίποτα κατά του Παύλου.
Όταν ο Τάσος την επισκέπτεται, η Μάρω παθαίνει κρίση και ζητά μανιωδώς να βγει έξω από το δωμάτιο, προβληματίζοντας τη Θάλεια.
{https://www.youtube.com/watch?v=gD-dHm4ZMCo}
Η Πόπη και ο Γιάννος παρακολουθούν τη Σμαρώ με τη μικρή Ελευθερία και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να την πάρουν μαζί τους.
Στις φυλακές, η Χριστίνα ακούει κρυφά κάτι που θα τη φέρει μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα.
{https://www.youtube.com/watch?v=-SucPWW49ok}
«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.