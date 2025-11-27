«Άγιος Έρωτας» κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:00.

«Άγιος Έρωτας» - Όσα θα δούμε απόψε.

Ο πατήρ Νικόλαος καταριέται τον Μαρκόπουλο να καεί στην κόλαση, και αποκαλύπτει στη Χλόη όσα συνέβησαν στην αδελφή του.

Ο πατήρ Νικόλαος κατηγορεί τον Παύλο ότι βίασε την αδερφή του, οδηγώντας τη στην αυτοκτονία.

Ο Παύλος μιλά χυδαία για τη Χαρά, προκαλώντας στον πατέρα Νικόλαο μια οργή αταίριαστη για το χαρακτήρα και το λειτούργημά του.

Αργότερα, ο Νικηφόρος κατηγορεί τον Παύλο πως κρύβεται πίσω από την επίθεση της Μάρως.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=KG17EtmVYm8}

Η Μάρω, στο νοσοκομείο, κάνει σαφές στον Νικηφόρο πως δεν πρόκειται να τον εμπιστευτεί ξανά και δεν θα καταθέσει τίποτα κατά του Παύλου.

Όταν ο Τάσος την επισκέπτεται, η Μάρω παθαίνει κρίση και ζητά μανιωδώς να βγει έξω από το δωμάτιο, προβληματίζοντας τη Θάλεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=gD-dHm4ZMCo}

Η Πόπη και ο Γιάννος παρακολουθούν τη Σμαρώ με τη μικρή Ελευθερία και περιμένουν την κατάλληλη στιγμή για να την πάρουν μαζί τους.

Στις φυλακές, η Χριστίνα ακούει κρυφά κάτι που θα τη φέρει μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=-SucPWW49ok}

«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.