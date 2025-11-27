«First Dates» - Ο έρωτας περνάει από το στομάχι, απόψε και κάθε Πέμπτη στις 21.00.

Το διάσημο τηλεοπτικό εστιατόριο, που έχει κερδίσει το κοινό σε 19 χώρες παγκοσμίως, ανοίγει ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα. Ανανεωμένο και γεμάτο νέες ευκαιρίες για αγάπη, το First Dates έρχεται για να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή!

Τι θα δούμε απόψε, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου στις 21:00 στο First Dates

Στο σημερινό επεισόδιο του First Dates, ο έρωτας κάνει παιχνίδι, δοκιμάζει αντοχές και… χαρίζει λίγη από τη γνωστή του μαγεία!

Ο 24χρονος Γιώργος ασχολείται με τη διατροφολογία και δηλώνει «ροκάς» στην ψυχή. Ψάχνει μια κοπέλα για να ζήσουν μια ζωή σε ρυθμούς rock n’ roll. Η απαιτητική και εκκεντρική Μυρτώ, θα μπορούσε να είναι αυτή η κοπέλα, αρκεί να καταφέρει να τη γοητεύσει. Με λίγη αστερόσκονη και λίγη τύχη μπορεί και να τα καταφέρει!

Η Μαίρη είναι πάντα χαμογελαστή και με θετική διάθεση και αναζητά τον έρωτα σε έναν ψηλό, ευφυή και ευγενικό άντρα. Το χιούμορ και η καλοσύνη του Μιχαήλ μπορεί να είναι τα στοιχεία στην προσωπικότητά του που θα αγγίξουν την καρδιά της. Θα καταφέρουν να βρουν ο ένας στον άλλο αυτό που πραγματικά τους αξίζει;

Ο 32χρονος Παύλος έχει ταλέντο στο φλερτ, αδυναμία στα γυναικεία άκρα και ξέρει πολύ καλά να βάζει υψηλούς στόχους και να τους πετυχαίνει. Όταν συναντάει την εκθαμβωτική Μαίρη αδυνατεί να πιστέψει πως αυτό το ραντεβού είναι πραγματικό και όχι κάποιο όμορφο όνειρο. Θα παίξει σωστά τα χαρτιά του για να τη διεκδικήσει ή θα ξυπνήσει απότομα;

Στο First Dates, κάθε ραντεβού είναι μια νέα ευκαιρία για αγάπη και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να οδηγήσει!