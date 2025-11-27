Σε πελάγη ευτυχίας ο τραγουδιστής και ή σύντροφός του.

Πατέρας για πρώτη φορά θα γίνει ο Snik καθώς η σύντροφός του, Μάρτα Αχαρονιάν, είναι έγκυος και ο trapper μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» και στον Γρηγόρη Μπάκα αποκάλυψε το ευχάριστο γεγονός.

«Ήμουν σπίτι μου στην Αθήνα. Γράφουμε δίσκο. Όλα όμορφα. Καιρό έχω να σας δω, με ξεχάσατε. Δεν με κάλεσαν στα Mad, δεν θα πάω…Δεν ακούω όσους λένε και δεν παρατηρώ τα social media, ούτε διαβάζω πολύ. Δεν είχα πάει στο Ντουμπάι, κάποιο λάθος έγινε. Παραπληροφόρηση. Στο Νουμπάι πάω διακοπές, μου αρέσει, έχει καλό καιρό, παίρνουμε λίγο χρωματάκι, αλλά η βάση μας είναι εδώ», ανέφερε.

Στη συνέχεια ο Snik αποκάλυψε πως σύντομα θα γίνει πατέρας λέγοντας: «Θα αυξηθούν τα μέλη της οικογένειάς μου. Θα το δείτε το φύλο. Να ευχηθείς με έναν πόνο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dejctru8uxix?integrationId=40599y14juihe6ly}