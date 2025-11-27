«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!
Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται από την απόφαση της Χλόης, η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη με τον Φωκά, η Ασπασία απορρίπτει την πρόταση του ανταγωνιστή, η Πολυξένη ανοίγει τα φτερά της για την Αθήνα και η Μαγδαληνή προετοιμάζεται για τον αρραβώνα της.
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30
20ο Επεισόδιο
Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται επειδή δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης, ενώ ο Άγγελος αποφασίζει να φύγει.
Ο Φωκάς δείχνει στον πατέρα του τις φωτογραφίες γεγονός που πονηρεύει τον Κυριάκο, ενώ παράλληλα η Ιουλία απειλεί τον Κίμωνα, να φύγει μια και καλή από τη ζωή τους.
{https://www.youtube.com/watch?v=Imxy3IHCPyE}
Η Ασπασία αποφασίζει, να συνεχίσει με τον Μίμη ως αφεντικό, όμως σύντομα μαθαίνει πως το νέο μαγαζί που ετοιμάζει θα είναι εκτός Καλαμάτας. Αποχαιρετισμοί και συγκινήσεις στον θίασο, όταν η Πολυξένη και η Μάρθα ετοιμάζονται, να αναχωρήσουν για Αθήνα.
Στις εφημερίδες τα νέα αναφέρουν την εξαφάνιση φαντάρων, μεταξύ αυτών και ο Νικήτας. Η Μαγδαληνή έχει έντονες αντιδράσεις στην προοπτική, να χρειαστεί να εγκαταλείψει τις σπουδές της εξαιτίας του γάμου.
Ο Φωκάς είναι σίγουρος για την απιστία της γυναίκας του.
{https://www.youtube.com/watch?v=mD_VpPycUQc}
Ο Αχιλλέας μεθυσμένος αναστατώνει το μαγαζί του Μίμη.
{https://www.youtube.com/watch?v=mXxZmXqSa7k}
Η Μελισσάνθη, απελπισμένη, κάνει ένα τηλεφώνημα που δεν πρέπει.
{https://www.youtube.com/watch?v=pMe7sr9hn4A}
Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!