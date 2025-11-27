Sneak Preview από το αποψινό επεισόδιο «Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι».

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» - Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!

Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται από την απόφαση της Χλόης, η Ιουλία έρχεται αντιμέτωπη με τον Φωκά, η Ασπασία απορρίπτει την πρόταση του ανταγωνιστή, η Πολυξένη ανοίγει τα φτερά της για την Αθήνα και η Μαγδαληνή προετοιμάζεται για τον αρραβώνα της.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Τι θα δούμε απόψε στις 22:30

20ο Επεισόδιο

Η Μελισσάνθη καταρρακώνεται επειδή δεν θα γίνει τελικά μητέρα του παιδιού της Χλόης, ενώ ο Άγγελος αποφασίζει να φύγει.

Ο Φωκάς δείχνει στον πατέρα του τις φωτογραφίες γεγονός που πονηρεύει τον Κυριάκο, ενώ παράλληλα η Ιουλία απειλεί τον Κίμωνα, να φύγει μια και καλή από τη ζωή τους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=Imxy3IHCPyE}

Η Ασπασία αποφασίζει, να συνεχίσει με τον Μίμη ως αφεντικό, όμως σύντομα μαθαίνει πως το νέο μαγαζί που ετοιμάζει θα είναι εκτός Καλαμάτας. Αποχαιρετισμοί και συγκινήσεις στον θίασο, όταν η Πολυξένη και η Μάρθα ετοιμάζονται, να αναχωρήσουν για Αθήνα.

Στις εφημερίδες τα νέα αναφέρουν την εξαφάνιση φαντάρων, μεταξύ αυτών και ο Νικήτας. Η Μαγδαληνή έχει έντονες αντιδράσεις στην προοπτική, να χρειαστεί να εγκαταλείψει τις σπουδές της εξαιτίας του γάμου.

Ο Φωκάς είναι σίγουρος για την απιστία της γυναίκας του.

{https://www.youtube.com/watch?v=mD_VpPycUQc}

Ο Αχιλλέας μεθυσμένος αναστατώνει το μαγαζί του Μίμη.

{https://www.youtube.com/watch?v=mXxZmXqSa7k}

Η Μελισσάνθη, απελπισμένη, κάνει ένα τηλεφώνημα που δεν πρέπει.

{https://www.youtube.com/watch?v=pMe7sr9hn4A}

Πέντε κορίτσια. Πέντε διαφορετικοί δρόμοι. Ένας προορισμός: Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι.

«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι»: Απόψε και κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 22:30 στον Alpha!