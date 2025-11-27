«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00.

«Να μ’ αγαπάς», όσα θα δούμε απόψε στις 20:00.

Ο Θεόφιλος διώχνει από το σπίτι την Ζωή και τη Νικαίτη…

Η Ζωή αποκαλύπτει πως τα δίδυμα είναι παιδιά βιασμού, προκαλώντας σοκ και συντριβή σε όλους.

Η Φωτεινή και ο Λευτέρης αρνούνται να δεχτούν την αλήθεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=LeuShND4WTg}

Ο Ορφέας και η Άννα αρχίζουν να πιστεύουν τα λόγια της Σοφίας περί συνωμοσίας, γεγονός που ραγίζει τις σχέσεις τους με τα δίδυμα.

Ο Θεόφιλος ξεσπά, καταστρέφει τα έγγραφα της Ζωής και την πετά έξω μαζί με τη Νικαίτη, ενώ αποκαλύπτει και τις δικές του ανασφάλειες.

Τα δίδυμα φεύγουν πληγωμένα, όμως ο Λευτέρης ορκίζεται πως τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα.

