Με ένα ηχηρό μήνυμα επέλεξε να ευχηθεί η Σελίν Ντιόν – Η δημοσίευσή της.

Ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας θέλησε να στείλει η Σελίν Ντιόν, μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram, με αφορμή την «Ημέρα των Ευχαριστιών».

Ειδικότερα, σήμερα, Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις παραδόσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι η «Ημέρα των Ευχαριστιών», η οποία τιμάται κάθε χρόνο την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου και είναι μία ημέρα αφιερωμένη στην χαρά και την ευγνωμοσύνη για τα αγαθά της χρονιάς, ενώ συνοδεύεται από παραδόσεις και έθιμα.

Η γνωστή ερμηνεύτρια που όπως έχει αποκαλύψει στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2022, πάσχει από το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου, χαμογελαστή απευθύνθηκε προς τους ακόλουθούς της, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα και ευχές.

Στη δημοσίευση, ακούγεται να λέει: «Αγαπητοί φίλοι. Σήμερα είναι μια υπέροχη υπενθύμιση να επιβραδύνουμε, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να πούμε ευχαριστώ. Υπάρχει κάτι τόσο δυνατό στο να βρίσκεσαι μαζί με τους ανθρώπους που αγαπάς, είτε γύρω από ένα πλούσιο τραπέζι, είτε στο τηλέφωνο, είτε απλώς να είναι μέσα στην καρδιά σου. Είμαι τόσο ευγνώμων για την οικογένειά μου και για τις στιγμές που μοιραζόμαστε και σημαίνουν τα πάντα για μένα. Εύχομαι η Ημέρα των Ευχαριστιών να είναι γεμάτη χαρά, ειρήνη και ευγνωμοσύνη. Ακόμη και για τα μικρά πράγματα. Χαρούμενη Ημέρα των Ευχαριστιών από εμένα και την οικογένειά μου, σε σάς και στους δικούς σας».

{https://www.instagram.com/p/DRjHYjojo_R/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στη λεζάντα της δημοσίευσης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Εύχομαι σε όλους μια όμορφη και γαλήνια Ημέρα των Ευχαριστιών. Η συγκεκριμένη ημέρα να είναι γεμάτη αγάπη, ευγνωμοσύνη και πολύτιμες στιγμές με τους ανθρώπους που σημαίνουν τα πάντα για εσάς»