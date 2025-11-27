Πώς τοποθετήθηκε η Ελεωνόρα Ζουγανέλκη σχετικά με τη περιοδεία που ετοιμάζουν η Νατάσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης για τα 100 χρόνια από τη γέννηση των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι;

Μια εφ’ όλης της ύλης και αποκαλυπτική συνέντευξη παραχώρησε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη το πρωί της Πέμπτης, 27 Νοεμβρίου, όπου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno».

Ειδικότερα, η ερμηνεύτρια, μίλησε για την προσωπική της ζωή, τα επαγγελματικά της βήματα και τον Πέτρο Συρίγο, τον σύντροφό της, ενώ τοποθετήθηκε και σχετικά με την απόκτηση ενός παιδιού, την ερμηνεία του εμβληματικού τραγουδιού της Μαρινέλλας, αλλά και την περιοδεία του Γιάννη Χαρούλη με την Νατάσα Μποφίλιου.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μιλάει για την επαγγελματική της ζωή

Αρχικά λοιπόν, η ερμηνεύτρια, μίλησε για την θεατρική παράσταση στην οποία φέτος συμμετάσχει, δηλώνοντας «ερωτευμένη με το θέατρο»: «Κάθε φορά που έρχεται το θέατρο και μου χτυπά την πόρτα, είναι μια πολύ όμορφη χρονιά, το έχω ερωτευτεί. Το ταλέντο είναι ένα μεγάλο κομμάτι, μπορεί να εκδηλώνεται σε διάφορους τομείς, αν μπαίνεις με όλη σου την παρουσία σε κάτι ο άλλος σου λέει ότι έχεις ταλέντο. Το ότι έχεις ταλέντο σημαίνει ότι έχεις απλοχεριά σε ό,τι κάνεις.

Αν μιλάμε για το κομμάτι της φωνής είναι χάρισμα να μπορούν να σου συμβούν κάποια πράγματα πιο εύκολα. Αν τα αναγνωρίσεις μπορείς να αρχίσεις να τα σουλουπώνεις και μετά έρχεται η λάμψη, αυτό που βιώνει ο άλλος σαν ξεχωριστό».

«Ξεκινάμε με πολύ λαχτάρα στο θέατρο, είναι ιδιαίτερη παράσταση. Έχει απαιτήσεις γιατί έχει πολύ σπουδαία τραγούδια. Επειδή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει ότι η τέχνη πρέπει να προχωράει και να δείχνουμε εμπιστοσύνη σε νέους ανθρώπους μπαίνουμε με πολλή αγάπη», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο η γνωστή ερμηνεύτρια.

Το σχόλιο για την περιοδεία του Γιάννη Χαρούλη και της Νατάσας Μποφίλιου

Σε δεύτερο χρόνο, η ίδια, σχολίασε το σάλο που έχει προκληθεί με την περιοδεία των στναδέλφων της για τα 100 χρόνια από τη γέννηση των Μίκη Θεοδωράκη και Μάνου Χατζιδάκι, την οποία ωστόσο, ο γιος του δεύτερου απαγορεύει στους καλλιτέχνες:

«Έχω λίγο παρακολουθήσει, λιγότερο από ό,τι συνήθως. Εμείς οι καλλιτέχνες μας αρέσει αυτό το πράγμα, να αναλαμβάνουμε το έργο των σπουδαίων καλλιτεχνών και επειδή τα παιδιά τα γνωρίζω και τα ετκιμάω με αγάπη και φροντίδα το σκέφτηκαν. Από εκεί και πέρα τα πνευματικά δικαιώματα του Χατζιδάκι και του έργου του το έχει αναλάβει ο γιος του, Γιώργος, άρα είναι δικαίωμά του πώς θα τα διαχειριστεί… έχει τύχει να ρωτήσω και να μου αρνηθούν, το ξέρουμε ότι γίνεται αυτό. Εγώ είχα τη χαρά να τραγουδήσω τα τραγούδια του στο Ηρώδειο στο παρελθόν, έχουν δοθεί άδειες, αλλά τα δικαιώματα δίνονται στους δημιουργούς, από εκεί και πέρα κάνει ό,τι θέλει. Τα τραγούδια του ανήκουν σε εμάς επειδή μπορούμε να τα ακούσουμε, είναι η πολιτιστική μας κληρονομιά μας».

Το τραγούδι της Μαρινέλλας που θα κυκλοφορήσει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αποκάλυψε ότι ετοιμάζεται να δημοσιεύσει ένα από τα πιο γνωστά και εμβληματικά κομμάτια της Μαρινέλλας, το «Καμιά Φορά»: «Η αλήθεια είναι ότι την κυρία Μαρινέλλα είχα την χαρά να την γνωρίσω και έχουμε συναντηθεί κάποιες φορές στο θάτρο γιατί είναι θεατρόφιλη, έχουμε τραγουδήσει μαζί αλλά όχι ως συνεργασία. Είχα πάει σπίτι της και κάναμε πρόβες, είναι μεγάλη στιγμή για εμένα. Αυτό το πράγμα την ακολουθεί, το μεράκι της, το πόσο απαιτητική και ευγενική ήταν στις πρόβες, μελετούσε, μας έδειχνε, είναι μια πολύ όμορφη στιγμή και την θαυμάζω πάρα πολύ», δήλωσε αρχικά και συνέχισε:

«Δεν μπαίνω στην σύγκριση προς Θεού, απλώς επειδή τραγούδησα αυτό το τραγούδι το καλοκαίρι στην καλοκαιρινή περιοδεία θέλησα να το ηχογραφήσουμε. Το τραγούδι αυτό δεν το αφιερώνω σε κανέναν, ξύπνησε βιώματα, αλλά δεν έχω την τάση να τα αφιερώνω κάπου. Δεν το έχω με τα πρόσωπα, νιώθω και άβολα».

Η σχέση της με τον Νίκο Συρίγο

Κλείνοντας, η ερμηνεύτρια τοποθετήθηκε σχετικά με τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο: «Δεν έχω αφιερώσει ποτέ τραγούδι στον Νίκο συνειδητά. Με παρακολουθεί με πολύ πάθος. Ηχογραφώ, απελευθερώνω πράγματα και μπορεί στην πορεία να τα ηχογραφήσω. Εγώ είμαι πιο φειδωλή στα προσωπικά μου, είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου που δεν θέλω να παραχωρήσω σε κανέναν, είναι τα προσωπικά μου αισθήματα και τα θέλω για εμένα, σίγουρα οι άνθρωποι που έχουμε στη ζωή μας και μπορούμε να έχουμε είναι ένας άνθρωπος που μας βγάζει τα δικά μας καλά στοιχεία και αυτό είναι αμφίδρομο. Όταν δεν μας βγάζει τα καλά μας στοιχεία μας αλλάζει… Διαλέγουμε διαφορετικούς ανθρώπους, πολλές φορές ένας σύντροφος που διαλέγεις είναι διαφορετικός από κανέναν άλλον. Το θέμα είναι αφήσουμε αυτά τα κομμάτια και να κρατήσουμε τα πιο πολύτιμα…», σημείωσε μεταξύ άλλων η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Με αφορμή ωστόσο τη συζήτηση, η ερμηνεύτρια τοποθετήθηκε και σχετικά με το ενδεχόμενο της απόκτησης ενός παιδιού: «Η έννοια της οικογένειας για μένα δεν έχει να κάνει με τον γάμο. Δεν είμαι κατά του γάμου. Γενικά δεν είμαι υπέρ και κατά σε τίποτα. Καλό είναι καθένας να κάνει αυτό που θέλει και που τον κάνει εκείνον να νιώθει καλά. Έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας να επιλέξει τη ζωή του. Με τίποτα δεν θα προγραμμάτιζα τη μητρότητα. Για μια γυναίκα, το να γίνει μάνα είναι πολύ ιερό. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι καλά στη ζωή μου, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε μια τέτοια συνθήκη. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη με αυτό που μου συμβαίνει. Μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί κάτι και να αλλάξει αυτό. Σέβομαι πάρα πολύ τις μανάδες και σέβομαι πολύ και τις γυναίκες που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά. Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν κακομοίρες. Υπάρχει μια νοοτροπία πολύ παλιά».

