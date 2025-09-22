Σε αποκαλύψεις για την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας, μετά το εγκεφαλικό στο Ηρώδειο, προέβη ο Αντώνης Ρέμος.

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για τη Μαρινέλλα και το βράδυ που κατέρρευσε στη σκηνή του Ηρωδείου.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε οτι η κατάσταση της υγείας της εξακολουθεί να είναι δύσκολη και οι γιατροί ελπίζουν σε ένα θαύμα. Παράλληλα διέψευσε τα δημοσιεύματα που την ήθελαν να μην ζει, ωστόσο η σπουδαία ερμηνεύτρια, όπως λέει ο ίδιος, δεν έχει καταφέρει να ανοίξει ακόμη τα μάτια της και να επικοινωνήσει».

«Να πούμε αρχικά και ότι βγήκε μια περίεργη είδηση ότι δεν ζει. Δεν ισχύει. Είναι σε μια σταθερά δύσκολη κατάσταση. Δεν σου κρύβω ότι τώρα που θα τραγουδήσω εδώ θα μου έρθουν εκείνες οι στιγμές. Ήταν τέτοιος καιρός. Δεν ξεπερνιούνται αυτές οι στιγμές. Ήταν σαν ένα κακό όνειρο αλλά είναι μια κακή αλήθεια. Ευελπιστούμε ότι μπορεί να γίνει ένα θαύμα και να ανοίξει τα μάτια της, έστω να την αποχαιρετιστούμε. Να τη δούμε για μια τελευταία φορά. Καμία φορά η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή και δεν έχει καμία σχέση με τη φαντασία μας. Όλοι φτάσαμε στο σημείο να πούμε γιατί δεν έγινε το μοιραίο εκείνο το βράδυ. Δεν το είδα από κοντά, το είδα στο βίντεο. Είδα μια Μαρινέλλα, να τραγουδάει ακαπέλα σε μια νεκρική σκηνή και μετά ήρθαν δυο χορευτές να τη συνοδευόσουν σε μια σκάλα. Εκείνη ήταν η στιγμή της. Τότε έπρεπε να φύγει. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Δεν έφυγε τη στιγμή που θα ήταν η απόλυτη στιγμή της μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας, αλλά ούτε έμεινε για να μπορέσει να μας καταλάβει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcz73t5qasrl?integrationId=40599y14juihe6ly}