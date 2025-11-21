Οσα ανέφερε ο τραγουδιστής για την υγεία της μεγάλης ερμηνεύτριας.

Ο Αντώνης Ρέμοςβρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης καλεσμένος στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε, μεταξύ άλλων, και για τη Μαρινέλλα, η οποία τον Σεπτέμβριο του 2024 υπέστη βαρύ εγκεφαλικό κατά τη διάρκεια εμφάνισής της στο Ηρώδειο.

«Η Μαρινέλλα είναι η συνεργασία της ζωής μου», δήλωσε αρχικά. «Δεν μπορώ όμως να παραβλέψω και όλους τους υπόλοιπους αγαπημένους συνεργάτες και καλλιτέχνες, όπως τον Γιάννη Πάριο και τον Αντώνη Βαρδή. Ο Αντώνης κατείχε ένα τεράστιο κομμάτι της καρδιάς μου. Πέρα από τα τραγούδια που μου χάρισε —που αποτελούν πραγματικά τα πιο ισχυρά όπλα στη φαρέτρα μου— υπήρξε ένας εξαιρετικός συνεργάτης και φίλος. Τον χάσαμε πολύ νωρίς, και τον έχασα κι εγώ πολύ νωρίς».

Στη συνέχεια, ο Αντώνης Ρέμος συγκινήθηκε αναφέροντας: «Η πρώτη φορά που συναντηθήκαμε με τη Μαρινέλλα ήταν τη χρονιά που ολοκλήρωνα τη συνεργασία μου με τον Χατζηγιάννη. Τότε ο Γιάννης Παπαθεοχάρης μου είπε: Του χρόνου θα τραγουδήσεις με τη Μαρινέλλα;. Ήσουν κι εσύ εκεί, στο Αρένα, Νίκο. Θυμάμαι πως ανέβηκε στη σκηνή, είπε το Καμιά φορά και δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που σηκώθηκες εσύ, η παρέα σου και 2.500 άνθρωποι, χειροκροτώντας την για τουλάχιστον δέκα λεπτά».

Μεταξύ άλλων ο τραγουδιστής ανέφερε για την κατάσταση της υγείας της: «Θέλω να ανοίξει τα μάτια της για να της πω ξανά πόσο την αγαπώ και για να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να περνά τον Γολγοθά της. Δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή, αλλά δεν θα ήθελα να επεκταθώ περισσότερο σχετικά με την κατάσταση της υγείας της. Κρατάμε την εικόνα της Μαρινέλλας όπως την ξέραμε. Έτσι τη θυμόμαστε και έτσι θα τη θυμόμαστε για πάντα».

