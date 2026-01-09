Με ένα σύντομο βίντεο ο Αντώνης Ρέμος εξηγεί την απόφασή του να απέχει από τις πίστες για μερικές ημέρες.

Μέσα από σχετική του ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Αντώνης Ρέμος, έκανε γνωστό πως δεν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες του εμφανίσεις με το Χρήστο Μάστορα στο ΝΟΧ, καθώς, όπως αναφέρει αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας.

Πιο συγκεκριμένα, ο ερμηνευτής, διευκρίνισε πως η αναβολή αφορά τις ημερομηνίες, 9, 10 και 11 Ιανουαρίου, καθώς ταλαιπωρείται από ιογενή λοίμωξη.

Ο ίδιος, μέσα από το βίντεο που δημοσίευσε το μεσημέρι τις Παρασκευής 9 Ιανουαρίου, εξηγεί πως με την παρότρυνση των ιατρών δεν θα παρευρεθεί στο νυχτερινό κέντρο, ενώ παράλληλα ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και όσους είχαν προγραμματίσει να παρακολουθήσουν τον ίδιο με τον Χρήστο Μάστορα στην πίστα.

Στην δημοσίευσή του, ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά: «Φιλαράκια μου καλησπέρα, κάνω αυτό το βίντεο γιατί θέλω να σας ενημερώσω ότι αυτή την εβδομάδα, δηλαδή 9,10 και 11 Ιανουαρίου δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω στο Nox γιατί αντιμετωπίζω μία ιογενή λοίμωξη και με έχει καταβάλει αρκετά. Αποφασίσαμε με τους γιατρούς μου ότι το καλύτερο είναι να κάτσω να ξεκουραστώ λίγο. Συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για όλους εσάς που κλείσατε τραπέζι, θα τα πούμε τις επόμενες εβδομάδες, σας ευχαριστώ».