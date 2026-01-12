Ο τραγουδιστής ακύρωσε τις εμφανίσεις του.

Μια δύσκολη περίοδο με την υγεία του περνά ο Αντώνης Ρέμος, καθώς ταλαιπωρήθηκε από σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη, η οποία τον υποχρέωσε να ακυρώσει προγραμματισμένες εμφανίσεις του. Την είδηση αποκάλυψε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1, εξηγώντας πως η κατάσταση του τραγουδιστή ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, ο οργανισμός του καλλιτέχνη κατέρρευσε έπειτα από έναν μήνα συνεχών εμφανίσεων, γεγονός που αποδυνάμωσε το ανοσοποιητικό του σύστημα. Οι γιατροί διαπίστωσαν αυξημένες φλεγμονώδεις ενδείξεις, με τα λευκά αιμοσφαίρια και το CRP να βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, ενώ η φωνή του είχε σχεδόν χαθεί λόγω πρησμένων λεμφαδένων.

Ο Αντώνης Ρέμος υποβλήθηκε σε πλήρη ιατρικό έλεγχο και ακολούθησε φαρμακευτική αγωγή με συνδυασμό αντιβίωσης, στην οποία ο οργανισμός του άρχισε να ανταποκρίνεται θετικά.

«Επειδή ακύρωσε τις εμφανίσεις του, θέλω να σας πω ότι ο Αντώνης Ρέμος πέρασε πολύ σοβαρή περιπέτεια με την υγεία του. Δεν ήταν αστείο, πέρασε μια ιογενή λοίμωξη. Την Πέμπτη έκλεισε ο λαιμός του τελείως, πρήστηκαν οι λεμφαδένες και δεν μπορούσε να μιλήσει ο άνθρωπος. Πήγε έκανε εξετάσεις και το CRP ήταν στον Θεό και τσιμπημένα τα λευκά αιμοσφαίρια. Πέρασε πολύ βαριά λοίμωξη. Έκανε γενικό check up γιατί ανησύχησαν οι γιατροί του. Του έδωσαν έναν συνδυασμό αντιβίωσης κι από χθες άρχισε να επανέρχεται. Η υπερκόπωση του ενός μηνός συνεχόμενων εμφανίσεων αδυνάτισαν την άμυνα του οργανισμού του», ανέφερε ο παρουσιαστής.

Τη φετινή χειμερινή σεζόν, ο γνωστός τραγουδιστής εμφανίζεται στο νυχτερινό κέντρο Nox στην Ιερά Οδό, μαζί με τον Χρήστο Μάστορα και το συγκρότημα Μέλισσες, σε ένα σχήμα που έκανε πρεμιέρα τον Νοέμβριο του 2025.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfmgdbtcz929?integrationId=40599y14juihe6ly}