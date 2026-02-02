Η συγκινητική on - air συζήτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου με τον Αντώνη Ρέμο. Η αποκάλυψη για την μητέρα του τραγουδιστή.

Πίσω στα επαγγελματικά του καθήκοντα βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ύστερα από την απώλεια της μητέρας του.

Συγκεκριμένα, ο παρουσιαστής, έχασε την μητέρα του την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, με την δυσάρεστη είδηση να την κάνει γνωστή ο ίδιος μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram.

Σήμερα ωστόσο, ο ίδιος, βρέθηκε στην ραδιοφωνική εκπομπή μέσα από τη συχνότητα του Sfera 102.2, όπου και υποδέχτηκε στον αέρα, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης τον Αντώνη Ρέμο. Οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν στις μητέρες τους, στην απώλεια της μαμάς του Γρηγόρη Αρναούτογλου, αλλά και στην περιπέτεια υγείας της μητέρας του τραγουδιστή.

Απόσπασμα από την ραδιοφωνική εκπομπή, προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας, στον αέρα της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Το πρωινό».

«Η ιστορία της μητέρας μου ήταν μια ιστορία που, από τη μία, θέλαμε πραγματικά να σταματήσει αυτός ο πόνος που βίωνε και η ταλαιπωρία. Από την άλλη όμως, όσο και να θέλεις να μην ταλαιπωρείται ο άνθρωπός σου, όταν φεύγει, είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό, που δεν το είχα ζήσει ποτέ στη ζωή μου σε τόσο κοντινό πρόσωπο, εννοώ στον πατέρα μου ή στη μητέρα μου», ανέφερε αρχικά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Πέρασα λίγο δύσκολα τις πρώτες ώρες. Δύο χρόνια ταλαιπωρούνταν πάρα πολύ η μητέρα μου. Δηλαδή είναι στη φάση που λες κάποιες στιγμές «Θεέ μου ας φύγει, να ηρεμήσει η ψυχή της». Αλλά όταν φεύγει και όταν έρχεται εκείνη η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού, όσο και να έχεις παρακαλέσει, πονάει πολύ ο πόνος».

Ο Αντώνης Ρέμος με τη σειρά του, αναφέρθηκε στην δική του μητέρα: «Η ευχή της μάνας μου είναι να μην χαλάει η σειρά. Να «φεύγουν» οι άνθρωποι με τη σειρά. Όταν αποχωρίζεσαι τους γονείς σου, είναι η στιγμή που ορφανεύεις πραγματικά. Είναι μία κομβική στιγμή στη ζωή μας. Και εγώ την έχω στο νοσοκομείο… Σήμερα θα τη βγάλω.. Ταλαιπωρείται και αυτή πάρα πολύ…».

