Με συγκίνηση ο Μιχάλης Αεράκης, μίλησε για την περιπέτεια υγείας του συναδέλφου του, Στάθη Μαντζώρου.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day», βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, ο Μιχάλης Αεράκης, όπου και μίλησε με την Σταματίνα Τσιμτσιλή για την καριέρα του και τις τηλεοπτικές του δουλειές.

Παράλληλα, ο ηθοποιός, στάθηκε ιδιαίτερα στην περιπέτεια υγείας του συναδέλφου του Στάθη Μαντζώρο, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί στην σειρά «Σασμός».

Υπενθυμίζεται πως ο ηθοποιός, υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο το καλοκαίρι του 2025, με αποτέλεσμα να χρειαστεί εκτεταμένη νοσηλεία.

Ειδικότερα, σε ότι αφορά την υγεία του συναδέλφου του, ο Μιχάλης Αεράκης ανέφερε πως έχει παρατηρηθεί βελτίωση: «Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά... είναι σε καλύτερη φάση. Μια νύχτα έπαθε αυτό που έπαθε. Η γυναίκα του, ο πατέρας του, οι συγγενείς του, είναι δίπλα του».

Μάλιστα, στο πρόσφατο παρελθόν, έγινε μία προσπάθεια από τους συναδέλφους του για οικονομική ενίσχυση, με τον ίδιο να σημειώνει: «Και όλοι εμείς, οι συνάδελφοι που κάναμε μία προσπάθεια και θα ξανακάνουμε για να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα».

