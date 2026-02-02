Ενοχλημένη η Ελένη Βουλγαράκη με τα όσα είπε ο Παπανώτας για τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη.

Η Ελένη Βουλγαράκη τοποθετήθηκε δημόσια μέσα από τα social media, απαντώντας στα σχόλια που έκανε ο Δημήτρης Παπανώτας σχετικά με την απόφασή της να μετακομίσει στην Πορτογαλία, ακολουθώντας τον σύντροφό της, Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος βρίσκεται εκεί για επαγγελματικούς λόγους.

Τα σχόλια που άναψαν «φωτιές»

Ο Δημήτρης Παπανώτας σχολίασε την αποχώρηση της Ελένης Βουλγαράκη από τη ραδιοφωνική εκπομπή στην οποία συμμετείχε, συνδέοντάς τη με την προσωπική της ζωή και την απόφασή της να φύγει στο εξωτερικό. Οι τοποθετήσεις του περιείχαν αναφορές που προκάλεσαν αρνητικά σχόλια, τόσο από το τηλεοπτικό κοινό όσο και από συναδέλφους του.

Οι εκφράσεις που χρησιμοποίησε θεωρήθηκαν από πολλούς υπαινικτικές και υποτιμητικές, γεγονός που οδήγησε σε κύμα αντιδράσεων στα social media.

Η δημόσια απάντηση της Ελένης Βουλγαράκη

Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, η Ελένη Βουλγαράκη εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε η επιλογή της, τονίζοντας πως είναι απαράδεκτο να κρίνονται προσωπικές αποφάσεις με βάση στερεότυπα και ξεπερασμένες αντιλήψεις.

Στην τοποθέτησή της, μίλησε για μισογυνισμό και για έλλειψη σεβασμού απέναντι στις γυναίκες που επιλέγουν να στηρίξουν τη σχέση και τον σύντροφό τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι παραιτούνται από την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία.

Η παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται και να εξελίσσεται επαγγελματικά, υπογραμμίζοντας πως η μετακίνησή της στο εξωτερικό δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε εξάρτηση. Αντίθετα, τη χαρακτήρισε ως μια συνειδητή επιλογή που βασίζεται στην αγάπη και την αμοιβαία στήριξη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη να υπάρχει σεβασμός απέναντι στις προσωπικές επιλογές των ανθρώπων, ανεξαρτήτως φύλου ή κοινωνικών στερεοτύπων.

Κλείνοντας, η Ελένη Βουλγαράκη σημείωσε πως το πιο σύγχρονο και ώριμο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος όταν έχει προσβάλει άλλους είναι να ζητήσει ειλικρινά συγγνώμη. Ευχαρίστησε, επίσης, όσους δημόσια στάθηκαν στο πλευρό της, επισημαίνοντας ότι τέτοιες τοποθετήσεις δεν αφορούν μόνο την ίδια, αλλά πολλές γυναίκες και σχέσεις.