Το συμβάν έγινε το σαββατοκύριακο γεγονός που οδήγησε στο να μην τραυματιστεί κανείς.

Ακόμα ένα περιστατικό με αποκόλληση σοβάδων σε σχολεία έρχεται να προστεθεί στο μακρύ κατάλογο της (αν)ασφάλειας για τις σχολικές μονάδες. Αυτή τη φορά σειρά είχε η Λέσβος καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το stonisi.gr σοβάδες αποκολλήθηκαν και έπεσαν από το ταβάνι στην αίθουσα γραφείων του Δημοτικού Σχολείου Καλλονής, σε ένα περιστατικό που ευτυχώς δεν είχε τραυματισμούς. Το συμβάν διαπιστώθηκε το πρωί της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου, όταν οι εκπαιδευτικοί προσήλθαν στο σχολείο και βρήκαν κομμάτια σοβά στο πάτωμα, καθώς και εμφανή φθορά στην οροφή.

Η πτώση σημειώθηκε για καλή τύχη όλων το σαββατοκύριακο, αποτρέποντας τον κίνδυνο για μαθητές και προσωπικό. Εκπαιδευτικοί επισημαίνουν ότι το περιστατικό αναδεικνύει τα προβλήματα συντήρησης του κτιρίου, καθώς ανάλογες φθορές έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες αίθουσες.

Η κατάσταση της οροφής προκαλεί ανησυχία, δεδομένου ότι το σχολείο φιλοξενεί καθημερινά δεκάδες παιδιά. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν άμεσο έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της ασφάλειας του κτιρίου.