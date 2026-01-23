O 47χρονος οδηγός κατόπιν αλκοτεστ αποκαλύφθηκε ότι είχε 0,70mg/l αλκοόλ στο αίμα του.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την Πέμπτη το απόγευμα έξω από το Δημοτικό Σχολείο Κουνουπιδιανών στα Χανιά, λίγο μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Ένας 47χρονος οδηγός υπό την επήρεια αλκοόλ έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και συγκρούστηκε με σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας καραμπόλα.

Στο πρώτο ΙΧ που χτυπήθηκε βρίσκονταν μια γιαγιά με το εγγονάκι της, ενώ παρασύρθηκαν ακόμη δύο οχήματα. Παράλληλα τραυματίστηκε και μια 34χρονη μητέρα που περίμενε έξω από το σχολείο για να παραλάβει το παιδί της. Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μετέφεραν στο νοσοκομείο Χανίων τη γιαγιά, το εγγονάκι και την μητέρα, όλοι με ελαφρά τραύματα, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Η Τροχαία Χανίων υπέβαλε σε αλκοτέστ τον 47χρονο, το οποίο έδειξε 0,70 mg/l αλκοόλ, πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των 0,25 mg/l. Το δίπλωμα, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του οχήματος κατασχέθηκαν, ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Πώς ο οδηγός προκάλεσε καραμπόλα

Ήταν λίγο μετά τις τέσσερις το απόγευμα της Πέμπτης και το κουδούνι για τη λήξη της σχολικής βάρδιας των ολοήμερων τμημάτων δημοτικού σχολείου στα Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου είχε μόλις χτυπήσει. Σύμφωνα με το Neaktiti.gr γονείς και κηδεμόνες στέκονταν ακόμη στο πεζοδρόμιο και άλλοι είχαν ήδη παραλάβει μαθητές, όταν ένα μαύρο ΙΧ τύπου τζιπ, με οδηγό έναν 48χρονο υπήκοο Αλβανίας, επιχείρησε να διασχίσει με μεγάλη ταχύτητα το δρόμο, διαγράφοντας τελικά μια πορεία τρόμου και πανικού.

Το μαύρο τζιπ, προσέκρουσε σε προπορευόμενο ΙΧ το οποίο με τη σειρά του έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Μετά την τρελή πορεία του, το τζιπ κατέληξε στο τοιχίο του σχολείου. Η 63χρονη οδηγός του ΙΧ με συνεπιβάτη το 10χρονο εγγονάκι της, βγήκαν έντρομοι από το αυτοκίνητο ενώ μια 34χρονη μητέρα που στεκόταν πίσω από σταθμευμένο όχημα που χτυπήθηκε, χρειάστηκε πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της αστυνομίας που πέρασε χειροπέδες στον 48χρονο οδηγό καθώς σε αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε, βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ πολύ πιο πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Στην πρώτη μέτρηση υπερέβη το 0.90 mg/l, ενώ στη δεύτερη κατέγραψε 0.70, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές όταν το όριο είναι 0.25mg/l. Του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης και οι πινακίδες ενώ του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και υπέρβαση του ορίου ταχύτητας μέσα σε κατοικημένη περιοχή και παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.

Ένοικος διαμερίσματος που βρίσκεται επί της οδού στην οποία συνέβη του τροχαίο ατύχημα, περιέγραψε στο neakriti.gr το σκηνικό της αναστάτωσης. «Αντιλήφθηκα έναν δυνατό χτύπο, ενώ βρισκόμουν στο σπίτι μου, βγήκα έξω και είδα το αυτοκίνητο να κοιτάει τη μάντρα και όλα τα αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στα αριστερά του δρόμου να έχουν συγκρουστεί μεταξύ τους. Μια οχλαγωγία επικρατούσε και τα είχαν βάλει όλοι με τον οδηγό που προκάλεσε το συμβάν. Εδώ πρέπει να πηγαίνουν σιγά οι οδηγοί, δεν είναι δρόμος για αγώνες ράλι», είπε χαρακτηριστικά.