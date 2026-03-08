Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό.

Το απόγευμα της Κυριακής, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 12 τραυματίστηκαν όταν βλήμα έπληξε κτίριο σε κατοικημένη περιοχή στη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας της χώρας, η επίθεση στόχευσε κατοικία σε συγκρότημα στην κεντρική επαρχία Αλ-Χαρτζ στη Σαουδική Αραβία. Η υπηρεσία ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι από το πλήγμα σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο άτομα, ενώ δώδεκα ακόμη τραυματίστηκαν.

Η ανάρτηση:

«Πτώση στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένη περιοχή προκάλεσε δύο θανάτους και τον τραυματισμό 12 ατόμων στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Ο επίσημος εκπρόσωπος της Πολιτικής Άμυνας δήλωσε ότι την Κυριακή, 8 Μαρτίου 2026, οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης στρατιωτικού βλήματος σε κατοικημένο χώρο που ανήκει σε εταιρεία συντήρησης και καθαρισμού στην επαρχία Αλ-Χαρτζ.

Από το περιστατικό σκοτώθηκαν δύο άτομα, υπήκοοι Ινδίας και Μπανγκλαντές, ενώ τραυματίστηκαν 12 άτομα υπηκοότητας Μπανγκλαντές. Προκλήθηκαν επίσης υλικές ζημιές.

Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι οι προσπάθειες στόχευσης αμάχων αποτελούν σαφή παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και ότι έχουν ληφθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τέτοιες περιπτώσεις».

