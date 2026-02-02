Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 3 Φεβρουαρίου 2026.

Η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) ανακοινώνει την έκδοση και καταχώριση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ των προσωρινών αποτελεσμάτων για την πλήρωση συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) θέσεων μόνιμου προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού της 2Γ/2022 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 75), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου ΑΣΕΠ (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους πίνακες διοριστέων και κατάταξης των εν λόγω κλάδων/ειδικοτήτων χωρίς ειδική επισήμανση.

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην οικεία προκήρυξη.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τις 3 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:00 έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες→ Ένσταση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο πενήντα ευρώ (50 €), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου → Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «e παράβολο»), ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

Στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ έχει αναρτηθεί Εγχειρίδιο με αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τη συμπλήρωση και την υποβολή της ένστασης (www.asep.gr– Ενημερωτική Πύλη → Βοήθεια → Εγχειρίδια Χρήσης → Ηλεκτρονική Ένσταση).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών & Διαχείρισης Δεδομένων του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://www.asep.gr/helpdesk > Δημιουργία Ερωτήματος > Τεχνικές ερωτήσεις ή τηλεφωνικά (2131319100 - Επιλογή 3), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

Επισημαίνεται ότι, υποψήφιος που δεν επιθυμεί πλέον τη συμμετοχή του στην εν λόγω προκήρυξη πρέπει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων, να αποστείλει στο e mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , υπεύθυνη δήλωση συμπληρωμένη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr), στην οποία να δηλώνει ότι επιθυμεί την απόσυρση της συγκεκριμένης αίτησης για την προκήρυξη 4ΓΒ/2025.

4ΓΒ/2025 ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ