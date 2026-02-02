Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, επέμενε ότι η Ρωσία «δεν έχει αρνηθεί ποτέ» τις άμεσες συνομιλίες με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στη Μόσχα. Ο εκπρόσωπος Τύπου του Πούτιν, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία δεν θα εξετάσει εναλλακτικούς τόπους για άμεσες συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, ο επόμενος γύρος τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, θα πραγματοποιηθεί στο Άμπου Ντάμπι από τις 4 έως τις 5 Φεβρουαρίου, δήλωσε το Κρεμλίνο τη Δευτέρα, λέγοντας ότι οι συνομιλίες που είχαν προγραμματιστεί για την 1η Φεβρουαρίου δεν πραγματοποιήθηκαν για λόγους προγραμματισμού.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν μέχρι στιγμής καταφέρει να μειώσουν τις διαφορές τους σε ορισμένα ζητήματα, αλλά δεν έχουν σημειώσει ανάλογη πρόοδο σε αυτό που χαρακτήρισε πιο σύνθετα ζητήματα.

Μετά από συνομιλίες μεταξύ των ουκρανικών, ρωσικών και αμερικανικών αντιπροσωπειών στο Άμπου Ντάμπι, οι ΗΠΑ δεν απέκλεισαν μια πιθανή συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν στο εγγύς μέλλον. Ο Ζελένσκ, ωστόσο, απέρριψε κατηγορηματικά την πιθανότητα συνάντησης με τον Πούτιν στη Μόσχα και αντ' αυτού προσκάλεσε δημόσια τον ηγέτη του Κρεμλίνου στο Κίεβο.

Ο σύμβουλος του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε στις 28 Ιανουαρίου ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να έρθει στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν εάν το θέλει, ισχυριζόμενος ότι η Ρωσία θα εγγυηθεί την ασφάλειά του και τις κατάλληλες συνθήκες. Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, σχετικά με την ετοιμότητα του Ζελένσκι να συναντηθεί με τον Πούτιν, ο Ουσακόφ δήλωσε ότι μια τέτοια δομή συνάντησης «δεν ήταν καινούργια» και έχει συζητηθεί στο παρελθόν σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Επέμενε ότι η Ρωσία «δεν έχει αρνηθεί ποτέ» τις άμεσες συνομιλίες, αλλά είπε ότι πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και να επικεντρωθούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Ο Σιμπίχα, από την άλλη, δήλωσε στην European Pravda ότι ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Πούτιν επειδή βασικά ζητήματα - συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια και εδαφικών ζητημάτων - παραμένουν άλυτα. Υποστήριξε, όμως ότι η Ρωσία συνεχίζει να εμποδίζει μια διευθέτηση.

Ο Πούτιν, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ στα τέλη Αυγούστου 2025, φέρεται να πρότεινε τη Μόσχα ως τόπο συνάντησης αλλά ο Ζελένσκι απέρριψε την ιδέα. Οι δύο ηγέτες δεν έχουν συναντηθεί από το 2019.

Ζελένσκι: Νέος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών την Τετάρτη

Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν τον δεύτερο γύρο τριμερών συνομιλιών την Τετάρτη για να συζητήσουν ένα σχέδιο που έχουν καταρτίσει οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Οι ημερομηνίες για τις επόμενες τριμερείς συναντήσεις έχουν οριστεί, 4 και 5 Φεβρουαρίου στο Άμπου Ντάμπι», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη για μια ουσιαστική συζήτηση και μας ενδιαφέρει να διασφαλίσουμε ότι το αποτέλεσμα θα μας φέρει πιο κοντά σε ένα πραγματικό και αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ επιμένουν ότι είναι «πολύ κοντά» στη διαμεσολάβηση για μια ειρηνευτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά οι διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο λόγω του εδαφικού ζητήματος.

